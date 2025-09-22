交易所
DEX+
买币
行情
现货交易
合约交易
500X
理财
活动
更多
蓝筹风暴
市场处于修正模式，除非以太坊带动一切向前，否则有可能损失更多市场处于修正模式，除非以太坊带动一切向前，否则有可能损失更多
MEXC 交易所
/
加密货币新闻
/
加密货币市场预测：XRP 在 $2 时会损失更多？比特币价格在 $115,745 时减弱，以太坊（ETH）可能瞬间达到 $5,000
/
加密货币市场预测：XRP 在 $2 时会损失更多？比特币价格在 $115,745 时减弱，以太坊（ETH）可能瞬间达到 $5,000
作者：Coinstats
2025/09/22 08:01
分享
MODE
$0.0011417
+33.95%
MORE
$0.004737
-8.67%
XRP
$2.5259
+9.15%
ETH
$3,540.57
+0.33%
市场处于调整模式，除非Ethereum带动一切向前，否则可能会损失更多
免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系
service@support.mexc.com
以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。
您可能也会喜欢
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%
TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
$0.15331
+10.53%
1
$0.02816
+19.98%
4
$0.06339
+2.01%
分享
Blockonomi
2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨
摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
$0.01713
+0.46%
ROSE
$0.02173
-4.98%
U
$0.00606
-1.94%
分享
Blockonomi
2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元
加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
SECOND
$0.0000056
+1.81%
1
$0.02816
+19.98%
MAY
$0.02768
+0.36%
分享
Coin Journal
2025/11/10 20:33
热门新闻
更多
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元
亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个
ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮
快速阅读
更多
DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？
什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励
Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?
一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私
黄金每盎司多少钱？
加密货币价格
比特币
BTC
$105,229.13
$105,229.13
$105,229.13
+1.41%
以太坊
ETH
$3,540.57
$3,540.57
$3,540.57
+0.70%
瑞波币
XRP
$2.5259
$2.5259
$2.5259
+9.06%
Solana
SOL
$166.41
$166.41
$166.41
+2.38%
狗狗币
DOGE
$0.17943
$0.17943
$0.17943
+0.75%