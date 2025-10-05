加密货币市场总市值达4.27万亿美元，比特币创新高至125,559美元

在比特币（$BTC）创下新的历史高点的背景下，加密货币市场持续取得显著进展。因此，加密货币总市值上涨了1.66%，达到4.27万亿美元。然而，24小时加密货币交易量下降了31.09%，为1462.3亿美元。同时，加密货币恐惧与贪婪指数为58点，表明处于"中性"位置，但正向"贪婪"区域移动。

比特币创下125,559.21美元的新历史高点，而以太坊在上涨12.9%后达到4,558.57美元

特别是，顶级加密资产比特币（$BTC）目前的交易价格为125,259.07美元，在达到125,559.21美元的历史高点后，24小时内上涨了2.05%。此外，比特币（$BTC）的市场占有率接近58.5%。同样，以太坊（$ETH）在过去24小时内上涨了0.87%，达到4,558.57美元。与此同时，以太坊的市场占有率已达到12.9%。

$TSLA、$TRUMP和$PEOPLE领跑加密货币涨幅榜

除此之外，当日表现最佳的加密货币包括Tesla（$TSLA）、PEPE（$TRUMP）和MAGA（$PEOPLE）。特别是，$TSLA录得惊人的672.97%涨幅，价格达到211.05美元。紧随其后，在499.13%的巨大涨幅推动下，$TRUMP达到了0.0000002113美元。随后，$PEOPLE在483.22%的涨幅带动下，目前交易价格为0.000009196美元。

DeFi总锁仓量上涨2.25%，而NFT销售量下降7.94%

同时，DeFi总锁仓量也录得2.25%的增长，达到1670.87亿美元。此外，按总锁仓量计算的顶级DeFi项目Aave上涨了1.40%，达到449.71亿美元。然而，就1天总锁仓量变化而言，HipPoWSwap以24小时内14618444%的涨幅在DeFi项目中位居第一。

另一方面，NFT销售量下降了7.94%，达到20,870,588美元。相反，销量最高的NFT系列CryptoPunks的销售量增长了59.36%，达到1,706,146美元。

Tether计划2亿美元融资，MetaMask将开展3000万美元奖励项目

此外，加密货币行业在24小时内经历了许多其他值得注意的发展。在这方面，著名的美国航空航天公司Beta Technologies在电动航空领域激增的背景下申请了IPO。

此外，Tether和Antalpha计划筹集2亿美元用于购买贵金属黄金。另外，在空投传闻后，MetaMask确认了一个价值3000万美元的大型奖励项目。