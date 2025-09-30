加密货币损失在9月份达到1.559亿美元，黑客攻击和诈骗激增

这篇文章《9月份加密货币损失达1.559亿美元，黑客攻击和诈骗激增》首次发表于Coinpedia金融科技新闻

随着黑客和诈骗者持续针对数字资产，加密货币行业面临着日益增长的威胁。尽管安全措施有所改进，但漏洞依然存在，这使平台和用户处于风险之中。

2025年9月成为今年最具破坏性的月份之一。以下是详情。

9月份14起重大加密货币事件

加密货币安全公司CertiK报告称，9月份约有1.559亿美元因漏洞利用而损失，其中2640万美元与网络钓鱼有关。共发生了14起重大加密货币事件（不包括网络钓鱼），每起事件初始损失超过100万美元，这是自2024年3月以来此类事件数量最多的一个月。

损失来源何处？

从类别来看，钱包被攻破造成的损失最大，被盗金额达1.008亿美元。网络钓鱼占2640万美元，代码漏洞导致1220万美元损失，退出诈骗占820万美元，价格操纵造成超过200万美元的损失。

按平台细分，SocialFi项目受损最严重，达4230万美元。交易所紧随其后，损失4160万美元，而DeFi协议损失2910万美元。与人工智能相关的项目和桥接漏洞也受到打击，分别损失570万美元和308万美元。

本月最大的加密货币漏洞利用

9月份最大的漏洞利用来自UXLINK，损失超过4230万美元，紧随其后的是SwissBorg，损失4140万美元。

其他值得注意的事件包括：

Bunni v2（840万美元）

Yala（780万美元）

Acquabot（460万美元）

HyperVault Finance、Shibarium、GriffinAI、OlaXBT Terminal和Nemo，损失在250万美元至350万美元之间。

9月份，网络钓鱼诈骗造成2640万美元的损失，低于8月份报告的较高金额和4月份的峰值。

加密货币领域日益增长的网络威胁

CertiK此前曾表示，加密货币行业面临着与黑客的"无尽战争"，报告称2025年上半年数字资产被盗近25亿美元。

CertiK联合创始人顾荣辉指出，只要存在弱点或漏洞，攻击者迟早会发现它们。他还警告说，明年的黑客攻击可能达到数十亿美元的水平，强调虽然防御措施正在改进，但网络犯罪分子也变得越来越复杂。