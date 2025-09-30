交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
加密货币损失在9月达到1.559亿美元，黑客攻击和诈骗激增的帖子首次出现在Coinpedia金融科技新闻 加密货币行业面临着日益增长的威胁，因为黑客和诈骗者继续将目标对准数字资产。尽管安全措施有所改进，但漏洞依然存在，这使平台和用户处于风险之中。2025年9月成为今年最具破坏性的月份之一。以下是详情。9月份14起主要加密货币事件 加密货币安全公司...加密货币损失在9月达到1.559亿美元，黑客攻击和诈骗激增的帖子首次出现在Coinpedia金融科技新闻 加密货币行业面临着日益增长的威胁，因为黑客和诈骗者继续将目标对准数字资产。尽管安全措施有所改进，但漏洞依然存在，这使平台和用户处于风险之中。2025年9月成为今年最具破坏性的月份之一。以下是详情。9月份14起主要加密货币事件 加密货币安全公司...

加密货币损失在9月份达到1.559亿美元，黑客攻击和诈骗激增

作者：CoinPedia
2025/09/30 22:04
SphereX
HERE$0.000119--%
Major
MAJOR$0.10166+0.84%
伊朗的Nobitex确认4800万美元黑客攻击，承诺全额赔偿

这篇文章《9月份加密货币损失达1.559亿美元，黑客攻击和诈骗激增》首次发表于Coinpedia金融科技新闻

随着黑客和诈骗者持续针对数字资产，加密货币行业面临着日益增长的威胁。尽管安全措施有所改进，但漏洞依然存在，这使平台和用户处于风险之中。 

2025年9月成为今年最具破坏性的月份之一。以下是详情。 

9月份14起重大加密货币事件

加密货币安全公司CertiK报告称，9月份约有1.559亿美元因漏洞利用而损失，其中2640万美元与网络钓鱼有关。共发生了14起重大加密货币事件（不包括网络钓鱼），每起事件初始损失超过100万美元，这是自2024年3月以来此类事件数量最多的一个月。 

损失来源何处？

从类别来看，钱包被攻破造成的损失最大，被盗金额达1.008亿美元。网络钓鱼占2640万美元，代码漏洞导致1220万美元损失，退出诈骗占820万美元，价格操纵造成超过200万美元的损失。

按平台细分，SocialFi项目受损最严重，达4230万美元。交易所紧随其后，损失4160万美元，而DeFi协议损失2910万美元。与人工智能相关的项目和桥接漏洞也受到打击，分别损失570万美元和308万美元。

本月最大的加密货币漏洞利用

9月份最大的漏洞利用来自UXLINK，损失超过4230万美元，紧随其后的是SwissBorg，损失4140万美元。 

其他值得注意的事件包括：

  • Bunni v2（840万美元）
  • Yala（780万美元）
  • Acquabot（460万美元）
  • HyperVault Finance、Shibarium、GriffinAI、OlaXBT Terminal和Nemo，损失在250万美元至350万美元之间。 

9月份，网络钓鱼诈骗造成2640万美元的损失，低于8月份报告的较高金额和4月份的峰值。

加密货币领域日益增长的网络威胁

CertiK此前曾表示，加密货币行业面临着与黑客的"无尽战争"，报告称2025年上半年数字资产被盗近25亿美元。

CertiK联合创始人顾荣辉指出，只要存在弱点或漏洞，攻击者迟早会发现它们。他还警告说，明年的黑客攻击可能达到数十亿美元的水平，强调虽然防御措施正在改进，但网络犯罪分子也变得越来越复杂。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,250.21
$105,250.21$105,250.21

+1.43%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,541.30
$3,541.30$3,541.30

+0.72%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5307
$2.5307$2.5307

+9.27%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.42
$166.42$166.42

+2.39%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17946
$0.17946$0.17946

+0.77%