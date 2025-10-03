交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
加密货币实时新闻更新：比特币价格、以太坊价格、XRP价格等首次发布于Coinpedia金融科技新闻 比特币价格今日突破$120K，24小时内上涨1%，推动加密货币市场重获动力。ETF正在推动需求，美国现货产品在10月1日录得$676M资金流入，而贝莱德的IBIT接近$94B资产管理规模。减半后供应仍然紧张，放大了价格波动。山寨币也加入了涨势：BNB价格创下$1,111的记录（+6.3%），而XRP价格...加密货币实时新闻更新：比特币价格、以太坊价格、XRP价格等首次发布于Coinpedia金融科技新闻 比特币价格今日突破$120K，24小时内上涨1%，推动加密货币市场重获动力。ETF正在推动需求，美国现货产品在10月1日录得$676M资金流入，而贝莱德的IBIT接近$94B资产管理规模。减半后供应仍然紧张，放大了价格波动。山寨币也加入了涨势：BNB价格创下$1,111的记录（+6.3%），而XRP价格...

加密货币实时新闻更新：比特币价格、以太坊价格、XRP价格及更多

作者：CoinPedia
2025/10/03 19:15
SecondLive
LIVE$0.001384-6.80%
瑞波币
XRP$2.5307+9.36%
Moonveil
MORE$0.004737-8.67%
1
1$0.02892+23.69%
Union
U$0.006061-1.94%
Crypto News Today

这篇文章《加密货币实时新闻更新：比特币价格、以太坊价格、XRP价格等》首次发布于Coinpedia金融科技新闻

比特币价格今日突破12万美元，24小时内上涨1%，推动加密货币市场重获动力。ETF正在推动需求，美国现货产品在10月1日录得6.76亿美元流入，而贝莱德的IBIT接近940亿美元资产管理规模。减半后供应依然紧张，放大了价格波动。山寨币也加入了涨势：BNB价格创下1,111美元的历史新高（上涨6.3%），XRP价格上涨4%至3.06美元，引发了"山寨币季"的讨论。宏观利好因素和"数字黄金"叙事提振了市场情绪，但波动风险仍然存在，交易者被敦促谨慎行事。

2025年10月3日 10:25:02 UTC

XRP今日新闻

XRP通过消除中间人、降低成本和消除延迟，挑战SWIFT的根深蒂固的主导地位。该协议将金融杠杆从银行和监管机构转移到中立技术，削平了使西方机构获益的层级结构。阻力不是关于技术—XRP是有效的—而是关于权力和控制。监管机构和银行部署基于恐惧的叙事和延迟来保护现有系统。从技术和经济角度来看，XRP更为优越。从政治角度看，根深蒂固的利益仍然是其采用的唯一真正障碍。

2025年10月3日 10:25:02 UTC

比特币今日新闻，BTC挖矿算力随难度上升创新高

根据Glassnode数据，比特币的挖矿难度周三上涨5%至创纪录的150.84T，这是连续第七次增加。网络算力已经超过一泽哈希，达到1.05 ZH/s，凸显了保护区块链的前所未有的计算能力。虽然这增强了网络安全性，但随着竞争加剧，也收紧了矿工的利润空间。难度上升表明对挖矿基础设施的持续投资，突显了比特币的韧性，尽管在能源成本和减半后供应动态面前，盈利挑战不断增加。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,250.21
$105,250.21$105,250.21

+1.43%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,541.30
$3,541.30$3,541.30

+0.72%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5307
$2.5307$2.5307

+9.27%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.39
$166.39$166.39

+2.37%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17946
$0.17946$0.17946

+0.77%