加密货币实时新闻更新：比特币价格、以太坊价格、XRP价格及更多

这篇文章《加密货币实时新闻更新：比特币价格、以太坊价格、XRP价格等》首次发布于Coinpedia金融科技新闻 比特币价格今日突破12万美元，24小时内上涨1%，推动加密货币市场重获动力。ETF正在推动需求，美国现货产品在10月1日录得6.76亿美元流入，而贝莱德的IBIT接近940亿美元资产管理规模。减半后供应依然紧张，放大了价格波动。山寨币也加入了涨势：BNB价格创下1,111美元的历史新高（上涨6.3%），XRP价格上涨4%至3.06美元，引发了"山寨币季"的讨论。宏观利好因素和"数字黄金"叙事提振了市场情绪，但波动风险仍然存在，交易者被敦促谨慎行事。 XRP今日新闻 XRP通过消除中间人、降低成本和消除延迟，挑战SWIFT的根深蒂固的主导地位。该协议将金融杠杆从银行和监管机构转移到中立技术，削平了使西方机构获益的层级结构。阻力不是关于技术—XRP是有效的—而是关于权力和控制。监管机构和银行部署基于恐惧的叙事和延迟来保护现有系统。从技术和经济角度来看，XRP更为优越。从政治角度看，根深蒂固的利益仍然是其采用的唯一真正障碍。 比特币今日新闻，BTC挖矿算力随难度上升创新高 根据Glassnode数据，比特币的挖矿难度周三上涨5%至创纪录的150.84T，这是连续第七次增加。网络算力已经超过一泽哈希，达到1.05 ZH/s，凸显了保护区块链的前所未有的计算能力。虽然这增强了网络安全性，但随着竞争加剧，也收紧了矿工的利润空间。难度上升表明对挖矿基础设施的持续投资，突显了比特币的韧性，尽管在能源成本和减半后供应动态面前，盈利挑战不断增加。

