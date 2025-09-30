加密货币之王：新加坡和阿联酋主导全球数字货币使用 – 研究

新加坡和阿拉伯联合酋长国在最近的加密货币采用榜单上攀升至顶端，不同报告将这个城市国家和海湾联邦列为全球最友好的数字货币地区之一。

根据亨利&合伙人(Henley & Partners)和行业追踪者编制的调查，新加坡在某些指数中占据第一位，而阿联酋则录得一些最高的拥有率。

根据报告，估计约24.4%的新加坡人口拥有加密货币，而阿联酋显示约25.3%的拥有率——这些数字远高于全球平均水平。

新加坡的地位和政策组合

新加坡的领先地位与其明确规则和强大金融基础设施的组合有关。监管沙盒、交易所许可证以及与数字货币公司合作的银行系统经常被引用为因素。

同时，ApeX Protocol研究显示，近四分之一的新加坡人——24.4%——拥有数字资产，这一数字比前一年的11%增加了一倍多。

这种激增也反映在网上，该国每10万人产生约2,000次加密货币搜索，是全球任何地方所见的最高水平。

阿联酋的税收优势和快速采用

阿联酋正在努力吸引用户和公司。根据报告，该国在一项指数中的税收友好度得分为满分10/10，其在许多酋长国对交易、质押、挖矿或出售比特币的零税收立场是一个主要吸引力。

迪拜虚拟资产监管局(VARA)和其他当地倡议为数字资产公司创建了许可路径和特殊区域。

亨利&合伙人将阿联酋列为加密货币财富的顶级司法管辖区之一，经常将其置于投资者友好环境的前五名。这些政策似乎有助于解释为什么据报道阿联酋约四分之一的人持有加密资产。

拥有率数字及其含义

报告将全球加密货币用户数量置于数亿——据一些统计约5.62亿——但该数字掩盖了巨大差异。一些国家显示高拥有率是因为许多人将加密货币视为投资。

在其他国家，加密货币更多用于支付或储蓄。方法各异：一些研究计算任何有活动的钱包，其他则依赖调查询问人们是否拥有加密货币。

特色图片来自Roslan Rahman/AFP/Getty Images，图表来自TradingView