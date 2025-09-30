交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
新加坡和阿拉伯联合酋长国已攀升至近期加密货币采用榜单的顶端，不同报告将这个城市国家和海湾联邦列为全球最友好数字货币的地方之一。相关阅读：名人陨落：韩国女演员因300万美元比特币诈骗被判刑 根据亨利和合伙人以及由[...]编制的调查新加坡和阿拉伯联合酋长国已攀升至近期加密货币采用榜单的顶端，不同报告将这个城市国家和海湾联邦列为全球最友好数字货币的地方之一。相关阅读：名人陨落：韩国女演员因300万美元比特币诈骗被判刑 根据亨利和合伙人以及由[...]编制的调查

加密货币之王：新加坡和阿联酋主导全球数字货币使用 – 研究

作者：Bitcoinist
2025/09/30 13:00
TOP Network
TOP$0.000096--%
Manchester City Fan
CITY$0.6796-0.13%
MemeCore
M$2.51152+4.15%
Solana Retardz
SCAM$0.0000193-0.51%

新加坡和阿拉伯联合酋长国在最近的加密货币采用榜单上攀升至顶端，不同报告将这个城市国家和海湾联邦列为全球最友好的数字货币地区之一。

根据亨利&合伙人(Henley & Partners)和行业追踪者编制的调查，新加坡在某些指数中占据第一位，而阿联酋则录得一些最高的拥有率。

根据报告，估计约24.4%的新加坡人口拥有加密货币，而阿联酋显示约25.3%的拥有率——这些数字远高于全球平均水平。

新加坡的地位和政策组合

新加坡的领先地位与其明确规则和强大金融基础设施的组合有关。监管沙盒、交易所许可证以及与数字货币公司合作的银行系统经常被引用为因素。

同时，ApeX Protocol研究显示，近四分之一的新加坡人——24.4%——拥有数字资产，这一数字比前一年的11%增加了一倍多。

这种激增也反映在网上，该国每10万人产生约2,000次加密货币搜索，是全球任何地方所见的最高水平。

阿联酋的税收优势和快速采用

阿联酋正在努力吸引用户和公司。根据报告，该国在一项指数中的税收友好度得分为满分10/10，其在许多酋长国对交易、质押、挖矿或出售比特币的零税收立场是一个主要吸引力。

迪拜虚拟资产监管局(VARA)和其他当地倡议为数字资产公司创建了许可路径和特殊区域。

亨利&合伙人将阿联酋列为加密货币财富的顶级司法管辖区之一，经常将其置于投资者友好环境的前五名。这些政策似乎有助于解释为什么据报道阿联酋约四分之一的人持有加密资产。

拥有率数字及其含义

报告将全球加密货币用户数量置于数亿——据一些统计约5.62亿——但该数字掩盖了巨大差异。一些国家显示高拥有率是因为许多人将加密货币视为投资。

在其他国家，加密货币更多用于支付或储蓄。方法各异：一些研究计算任何有活动的钱包，其他则依赖调查询问人们是否拥有加密货币。

特色图片来自Roslan Rahman/AFP/Getty Images，图表来自TradingView

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,250.08
$105,250.08$105,250.08

+1.43%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,540.95
$3,540.95$3,540.95

+0.71%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5287
$2.5287$2.5287

+9.18%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.39
$166.39$166.39

+2.37%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17946
$0.17946$0.17946

+0.77%