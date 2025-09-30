交易所DEX+
加密货币ETF自推出以来遭遇最严重连跌，比特币和以太坊记录大量资金外流

作者：Bitcoinist
2025/09/30 11:00
比特币和以太坊ETF自推出以来经历了最糟糕的一周表现，因为风险偏好下降，投资者在季度末前降低风险。

美国现货比特币ETF在9月22-26日当周净流出约9.025亿美元，结束了连续四周的资金流入。以太坊ETF损失约7.956亿美元，创下自推出以来最大的单周赎回。

资金流出情况不均：富达的FBTC引领BTC资金流出，而贝莱德的IBIT和景顺的BTCO则逆势而上，分别流入1.738亿美元和1000万美元。在ETH方面，多家发行商经历了大规模单日提款，显示当宏观风险增加时资金流向可以多快逆转。

宏观逆风使买家保持谨慎

这一逆转发生在交易员权衡美国新关税公告以及在关键通胀数据发布前对美联储降息的持续不确定性之际。这些头条新闻重新引发了对增长和流动性紧缩的担忧，导致风险资产迅速重置。

比特币日内短暂跌破关键支撑位后反弹，而以太坊则以浅幅反弹呼应这一走势。尽管本周表现不佳，9月份比特币ETF仍显示净流入(25.7亿美元)，较8月份的资金流出有显著改善，证明机构采用仍然稳固。

目前，市场传递的信息很明确：没有更加温和的宏观背景或更清晰的通胀数据，资金配置者可能会保持选择性，在BTC/ETH表现强劲时减少核心敞口，只在明确确认时增加配置。

Bitcoin BTC BTCUSD

替代加密货币ETF超越比特币和以太坊成为焦点

在赎回的头条新闻之下，一些交易台报告资金正向主题性或替代加密货币ETF(如Solana、XRP)轮动，因为资金配置者寻求不相关的催化剂。

这一讨论与对潜在贝莱德XRP现货ETF的猜测重叠，市场模型显示如果此类产品获得申请和批准，首年可能流入40-80亿美元。尽管尚未确认有申请，但XRP的快速结算时间和低费用使其仍在机构的关注范围内。

然而，本周的资金流出提醒我们：短期内宏观因素超过微观因素。随着10月的推进，关注BTC基金是否恢复稳定流入，ETH赎回是否减少，以及即将公布的通胀数据如何影响美联储预期。

在这些因素积极对齐之前，波动性将保持高位，ETF资金流动报告将继续成为机构信心的最佳实时指标。

封面图片来自ChatGPT，BTCUSD图表来自Tradingview

