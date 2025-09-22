交易所DEX+
加密货币托管商瞄准进入联邦储备系统的历史性一步

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 06:31
Threshold
T$0.0128--%
Union
U$0.006061-1.94%
CreatorBid
BID$0.04664-8.26%
Hyperbridge
BRIDGE$0.02822+1.54%
金融科技
  • 2025年9月22日
  • |
  • 01:30

Anchorage Digital正大胆尝试通过寻求直接访问美联储支付系统的方式，更深入地融入美国金融体系。

这家公司以成为第一家拥有联邦特许的加密原生银行而闻名，已于8月底提交了美联储主账户的申请。

这样的账户将允许Anchorage直接与中央银行结算交易——这是美国最大商业贷款机构所享有的同等特权。电汇、支票清算和ACH支付都可以不通过中介机构而直接通过美联储进行，这可能将Anchorage从专业托管机构转变为加密货币和传统银行之间的全方位金融桥梁。

申请的时机值得注意。在华盛顿，立法者正在推进GENIUS法案，这是一项将加强对数字资产公司监管的稳定币法案。对Anchorage而言，获得美联储批准不仅会加强其在新框架下的地位，还将为其他试图进入银行业主流的加密机构树立先例。

Anchorage的道路并不平坦。在2021年从OCC获得国家信托银行特许后，它因反洗钱不足而面临监管阻力。次年实施了一项同意令，直到该公司展示了重大合规升级后才于8月解除。首席执行官Nathan McCauley将这一解决方案视为数字资产银行可以在联邦监管下按照与传统银行相同的标准运营的证明。

其他公司也在追求同样的目标。Ripple、Circle、Paxos、WisdomTree和Standard Custody都在寻求联邦银行牌照或直接结算账户。但成功几率仍然很低：在美联储当前的三级系统下，与加密相关的申请者处于最低类别，使得批准变得罕见。

尽管如此，Anchorage的举动显示了数字资产公司如何积极争取被视为华尔街银行的同行。如果美联储给予绿灯，这将标志着加密机构进入美国金融基础设施核心的历史性突破。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中熟练识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

