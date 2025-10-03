交易所DEX+
随着散户买入和机构卖出，加密货币崩盘在即

作者：CoinPedia
2025/10/03 20:37
为什么加密货币今天崩盘

这篇文章"零售买入而机构卖出导致加密货币崩盘在即"首次发表于Coinpedia金融科技新闻

随着加密货币市场享受其最近向4.14万亿美元价值的飙升，比特币也突破了12万美元大关。但在这片热潮背后，明确的迹象表明潜在的重大调整即将来临。 

著名加密货币分析师TED警告说，散户交易者正在后期买入，而机构投资者则在卖出。这通常会导致急剧下跌，比特币面临2-3%的下跌风险，而山寨币可能很快面临高达10%的损失。

散户买入，机构卖出

根据TED的说法，全球研究数据显示，小型投资者正在积极买入，而机构投资者则持谨慎态度，倾向于看跌立场。 

仅上周，机构就卖出了约36亿美元的股票，对冲基金又抛售了13亿美元。与此形成鲜明对比的是，散户投资者注入了约2亿美元，因此，这种分歧引发了对散户交易者的担忧，他们受到FOMO的驱动。 

机构在卖出而散户投资者在买入

因此，TED警告这是"大资金卖给小资金"，这是市场崩盘前的典型设置。

市场在无数据情况下交易

正在进行的美国政府关闭进一步复杂化了情况，造成了"数据黑洞"。失业申请、就业数据、CPI和零售销售等关键报告都被搁置。 

这意味着交易者没有新鲜数据可依赖，而是纯粹基于定位和叙事进行交易。即使是以"数据驱动"著称的美联储，也处于盲飞状态。

股票和加密货币的警告信号

另一个不寻常的信号来自标普500指数和VIX连续四天一起上涨，这是一种罕见的情况，历史上通常以市场调整告终。 

如果这种情况重演，标普可能下跌高达1.5%，历史上这转化为比特币2-3%的回调和山寨币5-10%的打击。

比特币强劲，但风险上升

尽管TED做出看跌预测，比特币已经表现出韧性，从9月份的10.7万美元低点反弹12%，交易价格超过12万美元。ETF也在支持需求，本周流入资金达22.5亿美元。 

山寨币也在上涨，BNB达到1,108美元，XRP攀升至3.06美元，引发了对"山寨币季"的重新讨论。

然而，TED仍保持谨慎，他持有70%的稳定币，认为散户热情正在上升，聪明资金可能已经在退出，这可能为急剧调整铺平道路。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

