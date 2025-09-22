交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《Crypto.com揭露隐藏的用户数据泄露事件》发表在BitcoinEthereumNews.com上。根据彭博社的调查，全球最大的加密货币交易所之一Crypto.com据报道遭遇了一次从未披露的安全漏洞。报告将此事件与Scattered Spider黑客组织联系起来，该组织经常使用社会工程策略攻击公司。该组织主要由专门诱骗员工交出凭证的青少年组成。赞助 赞助 根据彭博社报道，攻击者冒充IT人员，说服Crypto.com未具名员工交出登录凭证。一旦进入系统，他们试图通过瞄准高级员工账户来提升访问权限。Crypto.com告诉彭博社，攻击仅影响了"极少数个人"，并强调客户资金未受影响。截至发稿时，该公司尚未提供关于此事件的额外信息。同时，安全专家认为，交易所不披露漏洞的决定削弱了人们对其安全实践的信心。他们认为，未能分享事件细节使用户对暴露程度感到不确定，并可能面临后续攻击的风险。这一担忧很重要，因为Coinbase此前曾遭遇类似漏洞，导致其客户每年损失超过3亿美元。链上调查员ZachXBT指责Crypto.com故意掩盖漏洞。他还强调，这不是该平台第一次与未披露的安全漏洞有关联。赞助 赞助 他的评论反映了更广泛的行业不满，即交易所为保护声誉而悄悄淡化漏洞事件。同时，此事件也重新引发了对行业依赖了解你的客户(KYC)系统的批评。化名安全研究员Pcaversaccio对这些问题做出强烈反应，认为KYC要求为黑客创造了大量数据蜜罐。"你可以轻松更改密码，但_不能_更改你的护照，他们非常清楚这一点。我们基本上是他们监控勾当中的抵押品，"...文章《Crypto.com揭露隐藏的用户数据泄露事件》发表在BitcoinEthereumNews.com上。根据彭博社的调查，全球最大的加密货币交易所之一Crypto.com据报道遭遇了一次从未披露的安全漏洞。报告将此事件与Scattered Spider黑客组织联系起来，该组织经常使用社会工程策略攻击公司。该组织主要由专门诱骗员工交出凭证的青少年组成。赞助 赞助 根据彭博社报道，攻击者冒充IT人员，说服Crypto.com未具名员工交出登录凭证。一旦进入系统，他们试图通过瞄准高级员工账户来提升访问权限。Crypto.com告诉彭博社，攻击仅影响了"极少数个人"，并强调客户资金未受影响。截至发稿时，该公司尚未提供关于此事件的额外信息。同时，安全专家认为，交易所不披露漏洞的决定削弱了人们对其安全实践的信心。他们认为，未能分享事件细节使用户对暴露程度感到不确定，并可能面临后续攻击的风险。这一担忧很重要，因为Coinbase此前曾遭遇类似漏洞，导致其客户每年损失超过3亿美元。链上调查员ZachXBT指责Crypto.com故意掩盖漏洞。他还强调，这不是该平台第一次与未披露的安全漏洞有关联。赞助 赞助 他的评论反映了更广泛的行业不满，即交易所为保护声誉而悄悄淡化漏洞事件。同时，此事件也重新引发了对行业依赖了解你的客户(KYC)系统的批评。化名安全研究员Pcaversaccio对这些问题做出强烈反应，认为KYC要求为黑客创造了大量数据蜜罐。"你可以轻松更改密码，但_不能_更改你的护照，他们非常清楚这一点。我们基本上是他们监控勾当中的抵押品，"...

Crypto.com 揭露隐藏的用户数据泄露事件

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 03:09
SynFutures
F$0.012586+9.31%
ChangeX
CHANGE$0.00139711-1.00%
Echo
ECHO$0.02805+1.00%
Moonveil
MORE$0.004729-8.88%
COM
COM$0.006543+5.24%

根据彭博社的调查，全球最大的加密货币交易所之一Crypto.com据报道遭遇了一次从未披露的安全漏洞。

报告将这一事件与Scattered Spider黑客组织联系起来，该组织经常使用社会工程策略攻击公司。该组织主要由专门诱骗员工交出凭证的青少年组成。

赞助

赞助

据彭博社报道，攻击者冒充IT人员，说服Crypto.com未具名员工交出登录凭证。一旦进入系统，他们试图通过瞄准高级员工账户来提升访问权限。

Crypto.com告诉彭博社，这次攻击只影响了"极少数个人"，并强调客户资金未受影响。

截至发稿时，该公司尚未提供关于此事件的额外信息。

同时，安全专家认为，该交易所不披露漏洞的决定削弱了人们对其安全措施的信心。

他们认为，未能分享有关事件的详细信息使其用户对暴露程度感到不确定，并容易受到可能的后续攻击。

这一担忧很重要，因为Coinbase此前曾遭遇类似漏洞，导致其客户每年损失超过3亿美元。

链上调查员ZachXBT指责Crypto.com故意掩盖漏洞。他还强调，这不是该平台第一次与未披露的安全漏洞有关联。

赞助

赞助

他的评论反映了行业对那些为保护声誉而悄悄淡化漏洞的交易所的更广泛不满。

同时，这一事件也重新引发了对行业依赖了解你的客户(KYC)系统的批评。

化名安全研究员Pcaversaccio对这些问题做出了强烈反应，认为KYC要求为黑客创造了大量数据蜜罐。

这一担忧与行业对监管框架的更广泛怀疑态度一致。

今年早些时候，Coinbase首席执行官Brian Armstrong批评《银行保密法》和现有的反洗钱规则已经过时且无效。

他解释说，公司被迫违背自己的意愿收集敏感数据。据他所说，这些要求几乎无法防止犯罪，尽管它们给公司和客户带来了负担。

来源：https://beincrypto.com/crypto-com-hidden-users-data-breach-sparks-criticism/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,364.38
$105,364.38$105,364.38

+1.54%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,546.87
$3,546.87$3,546.87

+0.88%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5266
$2.5266$2.5266

+9.09%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.51
$166.51$166.51

+2.44%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17968
$0.17968$0.17968

+0.89%