Crypto.com 与 SOL Strategies 联手扩展托管解决方案

作者：Coincentral
2025/10/03 20:46
摘要

  • Crypto.com与SOL Strategies合作提供Solana验证者访问权限。

  • 该合作扩展了SOL Strategies的资金托管和验证者服务。

  • Crypto.com托管服务现将为Solana资产提供机构级服务。

  • 这一合作反映了对安全合规加密服务日益增长的需求。

加密货币交易所Crypto.com已与SOL Strategies Inc.（纳斯达克：STKE）达成战略合作伙伴关系，后者是一家专注于Solana区块链的加拿大上市公司。这一合作旨在通过增强Solana的机构服务，特别是在资金托管和验证者服务方面，来加强两家公司的运营。

在此合作中，SOL Strategies将利用Crypto.com托管服务来管理其部分数字资产资金，从而使其业务多样化。此外，SOL Strategies将把其企业级验证者服务整合到Crypto.com的托管平台中。这将使Crypto.com的机构客户能够访问Solana验证者基础设施，同时加强SOL Strategies自身的资金管理。

增强Solana资产的托管解决方案

作为协议的一部分，SOL Strategies将利用Crypto.com托管服务来保障其部分基于Solana的数字资产。Crypto.com托管是一项为符合条件的机构和高净值客户设计的机构级服务。该平台提供安全的端到端解决方案，确保在存储数字资产时的安全性和合规性。

Crypto.com总裁兼首席运营官Eric Anziani强调了上市公司建立安全合规数字资产资金的必要性。

"建立数字资产资金的上市公司需要安全、可靠且合规的托管解决方案和可靠的质押选项，"他说。这一合作将为SOL Strategies提供可信赖的托管解决方案，并进一步巩固Crypto.com在机构加密市场中的角色。

Solana验证者服务整合到Crypto.com平台

除了扩展其托管业务外，SOL Strategies还将其Solana验证者服务整合到Crypto.com的平台中。这一举措将使Crypto.com的机构客户能够获得Solana资产的质押选项和验证者基础设施。

SOL Strategies临时首席执行官Michael Hubbard指出，这一合作验证了他们作为领先Solana基础设施提供商的地位。

这一整合与机构对基于Solana的资产和服务日益增长的兴趣的广泛趋势相一致。它还凸显了对跨链互操作性和连接去中心化金融（DeFi）与传统金融的代币化金融产品的需求不断增加。

迈向更广泛机构采用的一步

这一合作反映了加密货币生态系统中对强大、可扩展解决方案的需求不断增加，特别是对机构客户而言。通过结合他们在数字资产管理方面的专业知识，Crypto.com和SOL Strategies正在将自己定位为快速增长的区块链基础设施领域的关键参与者。

这一合作也展示了Solana生态系统进一步增长的潜力。通过增加机构级验证者服务和可信托管解决方案，该合作旨在支持Solana在企业级区块链解决方案中的日益采用。这与更广泛的行业趋势相符，这些趋势专注于数字资产管理和质押服务的安全、透明和合规解决方案。

随着Crypto.com和SOL Strategies之间的合作展开，预计将有更多机构参与者寻求接触Solana区块链，扩大其在更广泛加密经济中的作用。

这篇文章《Crypto.com与SOL Strategies联手扩展托管解决方案》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考,不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

