Cronos与AWS合作推动代币化和RWAs的机构采用

Cronos 已与亚马逊网络服务合作，为机构和开发者提供安全、可扩展的区块链代币化和实体资产应用工具。

摘要 此次合作通过 AWS 公共区块链数据为开发者和机构提供访问 Cronos 数据的渠道，并为特选项目提供高达 10 万美元的 AWS 积分。

这项合作紧随 Cronos 最近公布的 2025-2026 路线图，该路线图以将 Cronos 打造成领先的代币化平台为核心。

Cronos (CRO) 宣布与 AWS 建立战略合作伙伴关系，旨在扩大机构对基于区块链的代币化和实体资产的访问。根据此次合作，Cronos 的数据和基础设施将通过 AWS 公共区块链数据提供，为开发者和金融机构提供安全、可扩展的区块链信息和分析工具访问。

这项合作旨在使企业能够简化工作流程和报告，同时促进高级分析和人工智能驱动的金融应用。在 Cronos 上构建的特选开发者还将有机会获得高达 10 万美元的 AWS 积分，支持专注于代币化平台、DeFi 协议和人工智能驱动应用的早期项目。

"通过利用 AWS 强大的安全控制和合规框架以及 Cronos 的区块链技术，我们正在使创新型初创企业和成熟机构能够构建满足最高安全和监管要求标准的代币化解决方案，"AWS 表示。

Cronos 通过 AWS 合作推进路线图

与 AWS 的合作标志着执行 Cronos 最近公布的 2025-2026 路线图的关键一步，该路线图旨在将其生态系统定位为机构采用和代币化金融的首选区块链。该战略的核心是推出专为股票、商品、保险、房地产和其他实体资产打造的代币化平台，同时努力通过 Crypto.com 将 DeFi 服务扩展到超过 1.5 亿用户。此外，路线图还强调通过 ETF 上市和财政整合增加对 CRO 的机构需求。

根据今天的公告，Cronos 已经开始执行这一愿景，实施网络升级，使区块时间提高十倍——每个区块 0.5 秒——并将燃料费降低十倍，推动日交易量增加 400%。展望未来，该平台计划到明年在中心化和去中心化金融领域部署 100 亿美元的代币化资产并拥有 2000 万用户。

"Cronos 通过 Crypto.com 的分销、以 CRO 为锚点的流动性以及将代币化和人工智能结合为一个可互操作系统的路线图，处于独特的位置。在 AWS 上构建扩展了这一基础，为机构提供了一条安全、可扩展的途径，连接传统金融和去中心化金融，"Cronos Labs 负责人 Mirko Zhao 表示。