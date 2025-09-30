交易所DEX+
Cronos已与亚马逊网络服务(Amazon Web Services)合作，为机构和开发者提供安全、可扩展的区块链代币化和RWA应用工具。Cronos (CRO)宣布与AWS建立战略合作伙伴关系，旨在扩大机构对基于区块链的代币化的访问和...

Cronos与AWS合作推动代币化和RWAs的机构采用

作者：Crypto.news
2025/09/30 20:26
Allo
RWA$0.004491-2.02%
Cronos
CRO$0.13297+4.66%

Cronos 已与亚马逊网络服务合作，为机构和开发者提供安全、可扩展的区块链代币化和实体资产应用工具。

摘要
  • 此次合作通过 AWS 公共区块链数据为开发者和机构提供访问 Cronos 数据的渠道，并为特选项目提供高达 10 万美元的 AWS 积分。
  • 这项合作紧随 Cronos 最近公布的 2025-2026 路线图，该路线图以将 Cronos 打造成领先的代币化平台为核心。

Cronos (CRO) 宣布与 AWS 建立战略合作伙伴关系，旨在扩大机构对基于区块链的代币化和实体资产的访问。根据此次合作，Cronos 的数据和基础设施将通过 AWS 公共区块链数据提供，为开发者和金融机构提供安全、可扩展的区块链信息和分析工具访问。

这项合作旨在使企业能够简化工作流程和报告，同时促进高级分析和人工智能驱动的金融应用。在 Cronos 上构建的特选开发者还将有机会获得高达 10 万美元的 AWS 积分，支持专注于代币化平台、DeFi 协议和人工智能驱动应用的早期项目。

"通过利用 AWS 强大的安全控制和合规框架以及 Cronos 的区块链技术，我们正在使创新型初创企业和成熟机构能够构建满足最高安全和监管要求标准的代币化解决方案，"AWS 表示。

Cronos 通过 AWS 合作推进路线图

与 AWS 的合作标志着执行 Cronos 最近公布的 2025-2026 路线图的关键一步，该路线图旨在将其生态系统定位为机构采用和代币化金融的首选区块链。该战略的核心是推出专为股票、商品、保险、房地产和其他实体资产打造的代币化平台，同时努力通过 Crypto.com 将 DeFi 服务扩展到超过 1.5 亿用户。此外，路线图还强调通过 ETF 上市和财政整合增加对 CRO 的机构需求。

根据今天的公告，Cronos 已经开始执行这一愿景，实施网络升级，使区块时间提高十倍——每个区块 0.5 秒——并将燃料费降低十倍，推动日交易量增加 400%。展望未来，该平台计划到明年在中心化和去中心化金融领域部署 100 亿美元的代币化资产并拥有 2000 万用户。

"Cronos 通过 Crypto.com 的分销、以 CRO 为锚点的流动性以及将代币化和人工智能结合为一个可互操作系统的路线图，处于独特的位置。在 AWS 上构建扩展了这一基础，为机构提供了一条安全、可扩展的途径，连接传统金融和去中心化金融，"Cronos Labs 负责人 Mirko Zhao 表示。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

