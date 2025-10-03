这篇文章《每一美元很快都会成为稳定币吗？Tether首席执行官预测法定货币将在2030年前数字化》首次发表于Coinpedia金融科技新闻

稳定币正在迅速发展，通过提供更快、更高效的资金转移方式挑战传统金融。它们现在正吸引着主要机构的关注，专家预测它们在全球金融系统中的角色只会继续扩大。

所有法定货币可能成为稳定币

在新加坡举行的Token 2049活动上，Tether联合创始人Reeve Collins表示，他预计到2030年，每种法定货币都将成为稳定币。

"甚至法定货币也将成为稳定币。它们只会被称为美元、欧元或日元，"Collins说。

他解释说，稳定币本质上是在区块链轨道上运行的现有法定货币的数字版本。到2030年，他预计这一变化将完成。

稳定币将主导资金转移

Collins认为，在未来五年内，稳定币将成为转移资金的主要方式，因为代币化资产比传统系统提供明显的优势。

他认为，今年加密货币领域最重要的发展之一是美国政府对该行业采取了更积极的立场。这一变化"打开了闸门"，银行和机构纷纷探索区块链和稳定币。

Collins表示，代币化资产更容易转移，更透明，并且可以比常规资产提供更好的回报。他还指出了完全上链的风险，包括区块链桥、智能合约和钱包的漏洞，但补充说安全性正在稳步提高。

更大的图景：所有资产可能上链

Collins并不是唯一持有这种观点的人。Coinbase首席执行官Brian Armstrong也预测，所有资产最终都将转移到区块链上。这一转变可能使金融交易更快、更便宜、更高效，并改变整个金融系统。

稳定币市场突破3000亿美元

这些预测的时机意义重大。

稳定币市场已达到新的里程碑，首次突破3000亿美元的总市值。

Tether的USDT领先，市值超过1760亿美元，其次是Circle的USDC，为743亿美元，以及Ethena的USDe，为148亿美元。

花旗集团现已更新其稳定币市场预测，预计在基本情景下，2030年市值将达到1.9万亿美元，乐观的"牛市情景"可达4万亿美元。

稳定币的崛起伴随着更广泛的加密货币市场反弹，比特币最近攀升至12万美元，过去一周上涨超过9%，主要山寨币本周录得两位数涨幅。

超越加密货币的影响

去中心化金融和加密货币分析师Patrick Scott指出，稳定币的快速增长对加密货币之外的经济有更广泛的影响。他解释说，大多数稳定币都由美国国债支持。同时，许多稳定币主要在美国境外使用，为美元创造了新的分销渠道。

他指出，稳定币共同为美国国库券增加了数千亿美元的增量需求。