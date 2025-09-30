COTI 推出 COTI Earn；1250 万 $COTI 为创世季节做准备

COTI 刚刚启动了一项感觉更像是为人而非电子表格设计的忠诚度计划。该公司本周推出了 COTI Earn，其新的忠诚度平台，第001季"创世纪"带来了1250万 $COTI 作为奖励。

与通常只奖励注册而无其他的一次性空投或赠品不同，COTI Earn 会为用户做出实际帮助网络的行为提供报酬，如持有、交易、推荐朋友、学习，甚至与社区聊天。这些行动转化为代币点数（Token Points，简称 TPs），每天在链上铸造并直接存入用户的钱包。

"COTI Earn 旨在认可真实用户和对生态系统的真实贡献，"COTI 的首席执行官 Shahaf Bar-Geffen 表示。"随着链上活动的增加，忠诚度平台必须发展成为透明、公平且设计上有奖励性的。仅靠虚荣指标运行的平台根本无法经受时间的考验。"

这是一个吸引人的说法，因为产品试图支持它；奖励不是你无法触及的锁定代币。TPs 是流动的、在链上的，并立即属于你。开始使用就像在 earn.coti.io 连接钱包一样简单。如果你持有支持的资产，如 COTI 网络上的 wrapped ETH (wETH)、wrapped BTC (wBTC)、USDC-e，或在金库中的 COTI 和 gCOTI，你将自动开始赚取奖励。

做得更多，赚得更多：在 PriveX 和 Carbon DeFi 等合作平台上交易，回答测验，加入社交渠道或推荐朋友都会增加你的 TP 收获。COTI 还连接了 Hyperlane Nexus 桥，使人们更容易转移资产并开始参与，因此入门并不困难。

Web3 的隐私优先基础设施

除了每日铸造机制外，使 COTI Earn 感觉不同的是，它明确与 COTI 更大的使命相关联：Web3 的隐私优先基础设施。团队认为，公共账本使机构和企业难以大规模采用区块链，因为关于钱包和交易的所有信息默认都是可见的。

COTI 的隐私层，据称已在以太坊和超过 70 个链上运行，使用他们称为混淆电路（Garbled Circuits）的加密方法，实现私密的链上计算，而不会破坏可组合性或增加成本。该公司表示，这一能力为私人稳定币和支付、机密 DeFi、现实世界资产代币化，甚至与政府和中央银行合作打开了大门。

第001季倾向于游戏化、季节性模式：新任务、新空投和早期或活跃用户的徽章，以及为喜欢友好竞争的人设立的排行榜。这个想法是奖励持续参与，而不是仅仅一次性发放代币并希望人们留下来。这是加密货币忠诚度计划运作方式的一个小但有意义的转变，更像是一个活跃的奖励引擎，而不是营销彩纸。

如果你已经在 COTI 轨道上，或者你对私密、可编程金融感到好奇，COTI Earn 给你一个理由来接入并开始赚取奖励。如果没有其他原因，它是对一个陈旧套路的更清晰、更透明的诠释：真正奖励贡献的忠诚度。要亲自尝试，请在 earn.coti.io 连接你的钱包，看看哪些任务最适合你。