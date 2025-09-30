交易所DEX+
COTI推出忠诚度平台，首季提供1250万代币奖励

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 23:09
COTI
TokenFi
COM
Nowchain
SecondLive
COTI 推出了 COTI Earn，这是其生态系统的官方忠诚度平台，第一季（被称为创世纪）现已上线，并分发 1250 万 COTI 代币作为奖励。

与传统空投不同，该计划将每次用户互动转化为代币点数（TPs），这些点数每天在链上铸造并直接存入用户钱包。持有和交易资产、推荐新参与者或参与社区活动等行为都有资格获得奖励。

用户如何参与

用户可以将他们的钱包连接到 earn.coti.io 开始赚取奖励。持有支持的资产，包括 COTI 网络上的 wETH、wBTC 和 USDC-e，或财政部中的 COTI 和 gCOTI，将自动累积奖励。 

其他活动，如在 PriveX 或 Carbon DeFi 上交易、完成测验和加入社交渠道也有贡献。

代币点数是流动的、链上的，并且每天分发，季节性任务、徽章和排行榜增加了进一步的激励。通过 Hyperlane Nexus 的桥接过程使加入 COTI 生态系统变得更加容易。

Web3 的基础隐私基础设施

COTI Earn 的推出建立在该项目作为隐私优先的区块链基础设施层的角色上，已经部署在以太坊（ETH）和超过 70 个其他链上。其系统由混淆电路驱动，能够实现链上私人计算，而不影响性能、成本或可组合性。

COTI 的可编程隐私支持多个领域，已经与以下领域建立了合作关系：

  • 私人稳定币和支付：MetaMask、MyEtherWallet、Cardano、IOG；
  • 机密 DeFi：PriveX、Bancor、Carbon DeFi；
  • RWA 和代币化：Plume、代币化资产联盟；
  • 政府和 CBDC：欧洲中央银行和以色列银行。

特色图片来自 Shutterstock。 

来源：https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/

