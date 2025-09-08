随着美联储降息押注对美元施压，修正至接近1.3800

美元/加元在未能延续五天连涨后跌至接近1.3800。

交易员似乎确信美联储将在9月政策会议上降息。

加拿大雇主在8月裁员6.55万人。

美元/加元货币对在周初从周五创下的1.3855周高点回落至接近1.3800。由于美元面临卖压，加元货币对未能延续其五天连涨，因市场坚定预期美联储(Fed)将在下周的政策会议上降息。

在撰写本文时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)略微走低至接近97.60。

根据CME FedWatch工具，交易员认为美联储有10%的可能性将利率下调50个基点(bps)至3.75%-4.00%，而其余则指向25个基点的降息。

在周五公布的美国8月非农就业数据(NFP)后，美联储鸽派猜测加剧，数据显示联邦公开市场委员会(FOMC)成员（包括主席杰罗姆·鲍威尔）在最新评论中警告的劳动力市场下行风险确实存在。

与此同时，加元(CAD)的前景也不确定，因为8月加拿大劳动力意外下降引发了对加拿大央行(BoC)将在本月政策会议上恢复其今年早些时候暂停的货币宽松政策的希望。

周五公布的加拿大8月就业报告显示，就业岗位减少了6.55万个，而预期是新增7.5千个就业岗位。失业率升至7.1%，高于预期的7%和先前的6.9%。

美元/加元保持在200日指数移动平均线(EMA)下方，该均线在1.3870附近交易，表明整体趋势看跌。

14日相对强弱指数(RSI)在40.00-60.00范围内波动，表明横向趋势。

展望未来，如果该资产跌破8月7日的低点1.3722，可能会滑向1.3600的整数水平和6月16日的低点1.3540。

另一方面，如果该货币对在8月22日的高点1.3925上方反弹，将打开通往5月15日高点1.4000的大门，随后是4月9日的低点1.4075。

美元/加元日线图