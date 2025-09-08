交易所DEX+
美元/加元在未能延续五天连涨后跌至接近1.3800。交易员似乎确信美联储将在9月政策会议上降息。加拿大雇主在8月份裁员6.55万人。美元/加元货币对在周初从周五创下的1.3855周高点回落至接近1.3800。由于市场坚定预期美联储将在下周政策会议上降息，美元面临卖压，使加元货币对未能延续五天连涨走势。撰写本文时，衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)略微走低至接近97.60。根据CME FedWatch工具显示，交易员认为美联储有10%的可能性将利率下调50个基点至3.75%-4.00%，其余则预期25个基点的降息幅度。周五公布的美国8月非农就业数据后，美联储鸽派猜测加剧，数据显示联邦公开市场委员会(FOMC)成员（包括主席杰罗姆·鲍威尔）在最新评论中警告的劳动力市场下行风险确实存在。同时，加元前景也不确定，因为8月加拿大劳动力意外下降引发了希望加拿大央行(BoC)将在本月政策会议上恢复其今年早些时候暂停的货币宽松政策。周五公布的加拿大8月就业报告显示，就业岗位减少6.55万个，而预期是新增7.5千个就业岗位。失业率升至7.1%，高于预期的7%和先前的6.9%。美元/加元保持在200日指数移动平均线(EMA)下方，该均线在1.3870附近交易，表明...

随着美联储降息押注对美元施压，修正至接近1.3800

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:34
  • 美元/加元在未能延续五天连涨后跌至接近1.3800。
  • 交易员似乎确信美联储将在9月政策会议上降息。
  • 加拿大雇主在8月裁员6.55万人。

美元/加元货币对在周初从周五创下的1.3855周高点回落至接近1.3800。由于美元面临卖压，加元货币对未能延续其五天连涨，因市场坚定预期美联储(Fed)将在下周的政策会议上降息。

在撰写本文时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)略微走低至接近97.60。

根据CME FedWatch工具，交易员认为美联储有10%的可能性将利率下调50个基点(bps)至3.75%-4.00%，而其余则指向25个基点的降息。

在周五公布的美国8月非农就业数据(NFP)后，美联储鸽派猜测加剧，数据显示联邦公开市场委员会(FOMC)成员（包括主席杰罗姆·鲍威尔）在最新评论中警告的劳动力市场下行风险确实存在。

与此同时，加元(CAD)的前景也不确定，因为8月加拿大劳动力意外下降引发了对加拿大央行(BoC)将在本月政策会议上恢复其今年早些时候暂停的货币宽松政策的希望。

周五公布的加拿大8月就业报告显示，就业岗位减少了6.55万个，而预期是新增7.5千个就业岗位。失业率升至7.1%，高于预期的7%和先前的6.9%。

美元/加元保持在200日指数移动平均线(EMA)下方，该均线在1.3870附近交易，表明整体趋势看跌。

14日相对强弱指数(RSI)在40.00-60.00范围内波动，表明横向趋势。

展望未来，如果该资产跌破8月7日的低点1.3722，可能会滑向1.3600的整数水平和6月16日的低点1.3540。

另一方面，如果该货币对在8月22日的高点1.3925上方反弹，将打开通往5月15日高点1.4000的大门，随后是4月9日的低点1.4075。

美元/加元日线图

 

 

就业常见问题

劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，提升本地货币价值。此外，非常紧张的劳动力市场——即存在工人短缺无法填补空缺职位的情况——也可能对通胀水平和货币政策产生影响，因为劳动力供应低而需求高导致工资上涨。

经济中工资增长的速度对政策制定者至关重要。高工资增长意味着家庭有更多钱可以花费，通常导致消费品价格上涨。与能源价格等更为波动的通胀来源相比，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资上涨不太可能被撤销。世界各地的中央银行在决定货币政策时密切关注工资增长数据。

每个中央银行对劳动力市场状况赋予的权重取决于其目标。一些中央银行明确拥有与劳动力市场相关的使命，超出了控制通胀水平的范围。例如，美联储(Fed)有促进最大就业和稳定物价的双重使命。同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一使命是控制通胀。尽管如此，无论他们有什么使命，劳动力市场状况对政策制定者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，并与通胀直接相关。

 

来源：https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-price-forecast-corrects-to-near-13800-as-fed-rate-cut-bets-weigh-on-us-dollar-202509081112

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...]
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...]
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...]
Coin Journal2025/11/10 20:33

