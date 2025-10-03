ConsenSys首席执行官透露SWIFT正在利用Linea进行支付

在区块链金融基础设施未来的重大发展中，SWIFT宣布计划在以太坊Layer 2扩容解决方案Linea上开发其即将推出的区块链支付结算平台。此举标志着传统银行基础设施与创新去中心化技术的重大整合，通过利用区块链的效率和成本优势，有望改变跨境支付方式。

SWIFT将在以太坊Layer 2 Linea上构建其新区块链支付系统，这一消息已由Consensys首席执行官Joe Lubin确认。

该平台旨在促进全天候实时加密货币支付，涉及30多家传统金融机构。

由Consensys开发的Linea提供高交易吞吐量，成本仅为以太坊主网交易的约十五分之一，目前锁定的总价值超过22亿美元。

包括美国银行、花旗银行、摩根大通和多伦多道明银行在内的主要银行正参与试验阶段。

这一倡议可能挑战现有的基于区块链的支付系统，如Ripple的XRP Ledger，强调银行业广泛采用加密货币。

SWIFT，这个负责监管每年约150万亿美元国际支付的全球信息网络，正在向区块链技术迈出重要一步。该组织计划在以太坊Layer 2扩容解决方案Linea上开发其新的区块链支付结算平台。这一发展已由Consensys首席执行官Joe Lubin在最近的一次会议上确认，标志着传统金融(TradFi)与区块链创新者之间的显著合作。

最初，SWIFT宣布将有30多家传统金融机构参与构建全天候实时加密货币支付系统的基础设施，但并未指明涉及的区块链。Lubin在新加坡举行的Token2049会议上澄清，Linea是被选中的平台，强调了这一举措的战略重要性。这一公告被刻意"软推出"给银行业，Lubin表示这被积极接受，是弥合DeFi和TradFi之间差距的一步。

由Consensys开发的Linea利用zk-EVM rollup技术，提供约每秒1.5笔交易的处理速度，成本约为以太坊主网交易的十五分之一。根据L2BEAT数据，它目前拥有超过22.7亿美元的总锁定价值(TVL)，在以太坊Layer 2解决方案中排名第四，仅次于Arbitrum One、Base Chain和OP Mainnet。

这一举措可能对全球金融产生变革性影响，特别是因为SWIFT管理着促进国际交易的庞大金融信息网络。SWIFT在Linea上的试验涉及美国银行、花旗银行、摩根大通和多伦多道明银行等主要银行，旨在开创近乎即时的结算，并减少跨境支付中的中介、成本和错误。该倡议可能成为Ripple的XRP Ledger的重要竞争对手，后者已被一些银行采用于基于区块链的交易。

参与的一些最大银行

美国银行、花旗银行、摩根大通和多伦多道明银行等领先金融机构正参与SWIFT的区块链试验努力。它们的参与凸显了该行业对区块链技术用于安全、高效支付的日益接受。这种合作可能加速去中心化区块链系统在主流银行业的采用，挑战现有的支付解决方案，如Ripple的。

多年来，人们一直期待区块链与传统金融的整合，承诺带来即时结算、更低费用和减少结算错误等好处。SWIFT与Linea之间的合作也可能激发全球支付网络中更广泛采用区块链基础设施，开创金融运营的新时代。

Linea的更广泛潜力

除了支付外，Lubin将Linea描述为一个能够支持"用户生成文明"的平台，内容和基础设施可以集体构建。通过利用以太坊的无信任结算层，社区可以从头开始开发去中心化应用程序、规则和框架——这与传统层级的自上而下方法形成鲜明对比。

去中心化自治组织(DAOs)已经在尝试去中心化治理和智能合约，旨在无中心化控制下运作。虽然很少有成功扩展的案例，但自下而上的数字社会潜力正在迅速发展，Linea等区块链技术在其中发挥着核心作用。

