'来与我们交谈'：美国高级监管机构向加密货币行业伸出的橄榄枝

美国证券交易委员会(SEC)委员Hester Peirce表示监管机构"愿意合作"推进代币化。

她已敦促行业参与者前来与SEC对话。

一个关键问题是代币化资产将如何与传统证券互动。

作为对长期缺乏监管明确性的加密货币行业的一个强有力且友好的信号，美国顶级证券监管机构伸出了橄榄枝，宣布证券交易委员会在革命性的代币化技术方面已开放合作。

这一举措是对一个已价值数百亿美元且预计将膨胀至数万亿美元市场的重要认可。

周二在新加坡数字资产峰会上通过视频发言的Hester Peirce，这位以支持该行业立场著称的SEC共和党委员，发出了明确而直接的邀请。

创新的邀请

委员的信息非常明确：监管猜测的时代可能即将结束。该机构现在不是发布执法行动，而是邀请合作。

"我们愿意与希望进行代币化的人合作，我们敦促他们来与我们交谈，"Peirce说。

她的评论直接针对加密货币世界中最有前途和最实用的子领域之一。

代币化——创建基于区块链的真实世界资产（如股票或债券）数字表示的过程——已被全球主要金融机构采用，作为提高市场流动性和运营效率的方式。

它代表了资产发行、交易和管理方式的根本转变。

万亿美元的问题：探索新领域

但Peirce的邀请并非盲目的绿灯；它伴随着对未来复杂挑战的关键且清醒的认识。

她解释说，核心问题是理清单一证券可同时以多种形式存在的关系——从传统纸质证书到基于区块链的代币。

"一些问题是代币化证券如何与该证券的其他迭代和其他形式互动，"Peirce解释道，强调需要采取细致入微的方法。

"根据代币化的方式，它可能是许多不同事物中的一种。"

一个准备爆发性增长的市场

SEC新发现的合作意愿直接反映了一个变得太大而不容忽视的市场。

根据RWA.xyz的数据，链上代币化市场总价值已达310亿美元，其中7.14亿美元为代币化股票。

未来潜力更加惊人。全球咨询公司麦肯锡最近的分析表明，到2030年，所有代币化资产的市值可能爆发至约2万亿美元。

Peirce的评论表明，至少美国监管最高层中的一些人理解这种变革性转变已经在进行中。

她对行业的邀请是建立能够适应这一新金融现实的监管框架的关键第一步，如果市场要达到其数万亿美元的潜力，这一框架将是必不可少的。

