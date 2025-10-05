交易所DEX+
Coinbase 确认 SUI 期货交易，市场波动之际 BlockchainFX 预售吸引超过 12,000 名买家

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 17:36
这是否是2025年下一个100倍加密预售，让早期买家多年后引以为傲？BlockchainFX ($BFX) 正迅速证明自己是目前最佳的加密预售之一，结合了巨大的上涨潜力和每日被动收入。虽然像SUI这样的代币成为头条新闻，但真正的热点围绕着BlockchainFX，早期买家已经看到回报并在下一次价格上涨前锁定奖励。

随着预售价格从$0.01上涨到$0.026，并朝着确认的$0.05发布价格迈进，这个项目正在创造投资者与加密百万富翁故事相关联的设置。这次的不同之处？BlockchainFX已经拥有真实用户、每日交易量和实时收入。

不要错过成为百万富翁的第二次机会 — 立即购买BlockchainFX并在下一次价格上涨前获取奖励代币。

BlockchainFX预售新闻：为什么$BFX是2025年最佳1000倍潜力加密预售

BlockchainFX不仅仅是2025年的另一个新加密预售。它已经是一个功能齐全的多资产交易超级应用，允许用户在单一平台上交易加密货币、股票、外汇和商品。拥有超过10,000名日活用户、CertiK审计和完全KYC合规，这是一个有证据而非承诺的预售。

BFX代币提供无与伦比的实用性。高达70%的交易费用每日以USDT形式重新分配，为持有者提供4-7%的每日奖励和高达90%的预售年化收益率。这是内置于代币本身的被动收入 — 在顶级预售加密项目中极为罕见。

已经从12,400多名参与者那里筹集了超过870万美元。以今天$0.026的预售价格，5万美元的投资可能在$0.05的发布价时翻倍至$96,000。如果长期预测$0.25甚至$1实现，早期买家可能看到1000倍预售投资回报。

此外，使用代码BLOCK30的买家可获得30%额外代币，BFX通过Visa卡（金卡、绿卡、金属卡）提供全球消费。再加上50万美元赠品，奖品高达25万美元的BFX代币，这个预售看起来是2025年值得关注的顶级加密预售之一，有望带来巨大投资回报。

在价格再次上涨前确保BlockchainFX — 这是您2025年最佳的加密预售机会。

SUI期货在Coinbase上线：重大新闻但稀释创造风险

随着Coinbase准备在2025年10月推出SUI期货，SUI (SUI)一直备受关注，这将提升机构准入和市场流动性。这一头条将SUI定位为当今最热门的加密新闻之一，期货交易预计将扩大采用率。

然而，即将到来的代币解锁意味着数百万新SUI将进入市场，造成稀释，抑制价格势头。虽然该项目长期来看很强劲，但短期增长受到供应压力的限制。

这就是BlockchainFX成为更明智选择的地方。当SUI的生态系统仍在扩展时，BFX现在就提供每日USDT奖励和持续的预售增长。早期买家不需要等待多年才能获得上涨 — 他们已经在赚钱了。

BlockchainFX预售今天就在奖励持有者，而其他币种正在对抗稀释。

BlockchainFX对比SUI：2025年最佳加密预售项目比较

指标/特点BlockchainFX ($BFX)SUI (SUI)为何重要
当前价格$0.026 (预售)$3.41 (现货)BFX仍被低估
确认发布价格$0.05不适用预售买家确保保证上涨空间
实用性多资产超级应用，加密+股票+外汇第一层区块链BFX提供多市场整合
奖励70%费用重新分配，每日4-7%，90% APY质押激励BFX = 直接被动收入
筹集资金$8.7M+$12B+市值BFX处于早期增长阶段
长期目标$0.10 – $1+取决于生态系统BFX提供更高的ROI上涨空间
社区福利Visa卡，NFT，$500K赠品期货+DeFi采用BFX构建真实世界访问

在预售结束前立即购买BlockchainFX — 下一个100倍加密货币已经在这里。

为什么BlockchainFX是下一个爆发的1000倍预售ROI加密货币

问题不仅仅是什么是加密预售 — 而是哪个预售真正有改变生活的潜力。BlockchainFX脱颖而出是因为它已经在交付结果：真实用户、真实交易量和真实奖励。与投机性承诺不同，这个项目每天以USDT支付持有者，同时提供巨大的ROI上涨空间。

过去错过的机会如Solana、Polygon或BNB提醒我们，等待往往意味着后悔。BlockchainFX感觉像是那个第二次机会的预售，早期进入者仍然可以锁定改变生活的回报。随着交易所上市确认、Visa整合以及预计收入从2025年的3000万美元增长到2030年的18亿美元，这种势头是不可否认的。

对于那些追求1美元以下最佳加密货币、下一个爆发的加密货币或2025年具有百万富翁潜力的顶级预售加密货币的人来说，BlockchainFX正主导着对话。

结论：BlockchainFX是现在购买的最佳加密预售，趁为时未晚

SUI期货可能引起关注，但稀释限制了短期上涨空间。相比之下，BlockchainFX预售已经证明自己是2025年最佳代币预售，具有被动收入、爆炸性ROI预测和全球采用计划。随着870万美元的筹集和每周上涨的价格，稀缺性正在形成。

这是将大胆的早期采用者转变为加密百万富翁故事的设置。错过它可能是2025年的遗憾。不要让历史重演。

BlockchainFX是您100倍的第二次机会 — 甚至可能是1000倍。

今天使用代码BLOCK30购买BlockchainFX，最大化您的代币并在预售结束前锁定您的位置

在此了解更多信息

网站： https://blockchainfx.com/ 

Xhttps://x.com/BlockchainFXcom

Telegram聊天： https://t.me/blockchainfx_chat

免责声明：这是一篇付费文章，不应被视为新闻/建议。LiveBitcoinNews对因本新闻稿中提及的内容、产品或服务而导致的任何损失或损害不承担责任。

来源：https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-confirms-sui-futures-amid-market-volatility-while-blockchainfx-presale-attracts-12000-buyers/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

