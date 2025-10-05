Coinbase CEO 强调比特币的历史性首次估值

要点： 初始估值源于挖矿成本。

Coinbase首席执行官Brian Armstrong在X上强调了比特币的历史购买力，揭示16年前，仅需1美元就能获得1,309个比特币，标志着比特币首次以美元估值。

这一揭示凸显了比特币估值的戏剧性上涨，引发了加密社区内的反思，并吸引了全球对数字资产投资持续演变的关注。

比特币的市场影响和未来预测

Brian Armstrong的反思为比特币的增长提供了历史背景，引发了更广泛的社区讨论。

这一估值突显了比特币随时间推移的巨大增长，激发了人们对其经济旅程和对金融市场影响的好奇心。讨论在Twitter等社交媒体平台上出现，凸显了人们对加密货币起源的重新兴趣。

市场反应包括没有立即的财务变化，但这一反思在加密社区内引起共鸣，促使人们对比特币的影响力旅程和固定价值限制产生反思情绪。

市场数据和未来洞察

你知道吗？ 比特币的价值已从1美元兑换1,309 BTC显著增长至每BTC 122,960.04美元。这反映了16年来市场价值的巨大增长，突显了加密货币生态系统的关键进步。

根据CoinMarketCap数据，比特币(BTC)目前交易价格为122,960.04美元，市值达2.45万亿美元，市场占有率为58.32%。24小时交易量达到690.2亿美元，标志着1.09%的变化，展示了比特币的动态市场走势。

比特币(BTC)，日线图，2025年10月5日14:55 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队指出，随着比特币价值持续影响更广泛的金融系统，可能面临更严格的监管审查。历史趋势表明，比特币正日益融入主流经济，这一趋势受到机构采用和数字资产框架等因素的推动。