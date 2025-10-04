Coinbase 和 Samsung 联手为超过 7500 万用户解锁无缝加密货币访问

Coinbase 正与全球最大的手机制造商三星合作，这将为数百万用户简化加密货币的使用。最初在美国，三星钱包将允许拥有 Galaxy 手机的用户立即访问 Coinbase One。它将使超过 7500 万用户体验由最具信誉的交易所之一支持的高质量加密货币服务。

这项合作将对将数字货币带入日常使用产生重大影响。两家公司声称，他们打算在未来推出全球化的新产品。

Coinbase One 在三星钱包中推出

这项合作的核心是 Coinbase One 的一体化会员资格，该交易所提供这一服务，为加密货币用户提供直接且安全的体验。美国的三星 Galaxy 用户现在可以访问三星钱包应用程序，使他们能够通过特殊访问权限探索加密货币交易所。

Coinbase One 革命性地提供了众多服务，如零交易费、更高的质押率、优先援助和特别套餐。其账户保护是最重要的功能。当用户账户被入侵者访问时，它能够恢复被盗资金。这为用户开始使用加密货币时提供了额外的保护。

会员资格通过 CB1 卡运作，允许会员在日常生活中消费和赚取加密货币。通过这一介绍，Galaxy 用户将能够通过手机立即访问去中心化金融，而无需通过额外的应用程序和复杂的构建。

三星支付集成扩展加密货币实用性

Coinbase One 也可在美国的三星支付上使用。Galaxy 拥有者将能够更轻松地管理和使用他们的数字货币。

这并非三星首次对在其设备中嵌入新的货币工具表示兴趣。在三星钱包和三星支付中提供加密货币交易所，使 Galaxy 用户能够更方便地交换加密货币。

根据三星领导层的说法，这很重要，因为许多手机拥有者希望更容易地访问加密货币。这家巨型加密货币交易所可信且易于使用，因此最为适合。

金融未来的全球愿景

美国的推出只是一个开始。不久，Coinbase 和三星将扩展到更多国家。他们希望让全球数百万 Galaxy 客户能够简单地使用加密货币，使他们能够访问金融技术。

通过结合三星的规模与 Coinbase 的可信平台，我们可以为人们提供最流行的加密货币使用工具。根据 Coinbase 的首席业务官 Shan Aggarwal 的说法，他们在美国拥有超过 7500 万 Galaxy 客户，并且在不久的将来会在更多国家拥有更多客户。

"数百万 Galaxy 手机用户依赖三星钱包，"三星移动产品高级副总裁 Drew Blackard 表示。我们寻求对其进行改进。Coinbase 是一个先驱，因此他们是为我们的用户提供无障碍访问加密货币的最佳选择。"

这项合作提供了一个良好的趋势：在移动设备中实施区块链。Coinbase 和三星能够在智能手机中使用加密货币，意味着为用户添加加密货币并转变用户和企业可获得的数字货币未来体验。