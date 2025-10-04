CME集团将于2026年推出24/7加密货币期货

芝加哥商品交易所(CME)集团已公布计划，将于2026年初开始为其加密货币期货和期权引入24/7交易。

如获批准，这将使其成为首个提供全天候加密衍生品访问的主要美国受监管交易所，与DeFi标准保持一致。

客户需求上升

该衍生品市场在周四的声明中宣布，在获得监管绿灯的前提下，计划从2026年初开始为客户提供"每天24小时，每周七天"交易加密货币期货和期权的能力。这一举措是由用户对持续风险管理和流动性的需求增长所驱动的。

"虽然并非所有市场都适合24/7运营，但随着市场参与者需要每周每天管理风险，客户对全天候加密货币交易的需求已经增长，"CME集团股票、外汇和替代产品全球主管Tim McCourt表示。

扩展的运营时间将适用于CME的一系列加密产品，包括Bitcoin和Ethereum期货和期权。交易将通过CME Globex电子平台持续可用，周末两小时维护窗口除外。另一方面，周末和假日交易将在下一个工作日完成，清算、结算和监管报告将以相同方式处理。

NovaDius财富管理公司总裁Nate Geraci表示，这一发展表明传统金融正在迅速适应DeFi实践，强调这"只是开始"。

在本周由SEC和CFTC共同主办的圆桌会议上，CEO Terrence Duffy表示他预计全天候交易的需求将会增长，并指出加密货币提供了实现这一目标的最清晰路径。

其他高管也持相同观点，洲际交易所CEO Jeff Sprecher强调市场应该决定哪些资产适合持续交易。纳斯达克CEO Adena Friedman解释说，她的公司正在努力实现24/5股票交易，但仍面临实际挑战。

加密衍生品创历史新高

CME的举措可能会吸引那些寻求受监管交易所安全性同时避免标准市场时间限制的机构。如果获得批准，它可能会使该平台领先于已经不间断运行但监管较少的离岸竞争对手。

同时，该公司的加密衍生品在2025年达到了新高，9月份名义未平仓合约创纪录达到390亿美元。8月份，日均未平仓合约较去年增长95%至335,200份合约，而日均交易量跃升230%至411,000份合约。该交易所还报告其加密产品中有超过1,010个大型未平仓合约持有者，创下新纪录。

这篇文章《CME集团将于2026年推出24/7加密期货》首次发表于CryptoPotato。