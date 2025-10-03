CME集团计划从2026年初开始提供24/7加密货币衍生品交易

摘要

CME集团将于2026年初推出加密货币期货和期权的全天候交易

这项扩展需要获得CFTC的监管批准，而CFTC目前因政府关闭而运营能力有限

交易将全天候可用，除了每周短暂的维护窗口外，节假日和周末的交易将在下一个工作日结算

CME集团是全球领先的BTC和ETH期货交易所，未平仓合约价值分别为168亿美元和98亿美元

此举是为了回应客户对在受监管平台上进行持续加密货币交易的需求增长

CME集团宣布计划从2026年初开始为其加密货币期货和期权市场提供持续交易服务。这一扩展将标志着交易所当前时间表的变化，目前的时间表包括周末、节假日和非营业时间的暂停。

这家总部位于芝加哥的衍生品交易市场于周四发布了这一公告。新服务需要经过商品期货交易委员会的监管审查。

CME集团全球股票、外汇和替代产品负责人Tim McCourt解释了扩展背后的原因。他表示，随着市场参与者需要每周七天管理风险，客户对持续加密货币交易的需求已经增加。

根据提议的模式，交易者将能够随时通过CME Globex访问比特币和以太坊期货和期权。唯一的例外是每周短暂的维护窗口。

节假日和周末的交易仍将在下一个工作日结算。这保持了交易所报告和清算操作的一致性。

监管审查面临延迟

由于华盛顿目前的情况，审批过程可能面临延迟。在国会未能通过预算法案后，政府关闭，CFTC正以有限的能力运营。

这次关闭使得监管机构不太可能在恢复运营前审查24/7交易提案。在公告发布时，没有结束关闭的提议正在考虑中。

CME集团首席执行官Terrence Duffy本周在SEC和CFTC联合圆桌讨论会上谈到了这个话题。他表示，市场很快就会要求24/7交易，而加密货币是实现这一目标的最佳方式。

当前市场地位

CME集团在机构加密衍生品市场占据强势地位。根据CoinGlass数据，按未平仓合约计算，它是全球领先的BTC和ETH期货交易所。

该交易所目前比特币期货合约的名义价值为168亿美元。其以太坊期货合约的名义价值总计98亿美元。

CME集团报告截至9月18日，名义未平仓合约量约为390亿美元。根据CoinMarketCap数据，全球加密衍生品未平仓合约约为32亿美元。

该交易所是美国机构投资者交易加密衍生品的关键市场。其受监管的地位提供了一些离岸平台无法匹配的稳定性。

提议的24/7交易将使CME集团的服务更加符合加密市场不间断的特性。许多离岸平台已经提供持续交易，但监管较少。

这一扩展将允许机构在任何时候访问受监管的交易，而不受传统营业时间的限制。这可能为CME集团提供相对于监管较少的场所的竞争优势。

