交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR CME集团将于2026年初推出全天候加密货币期货和期权交易 该扩展需要获得CFTC的监管批准，由于政府关闭，CFTC目前运营能力有限 交易将全天候24/7可用，除了每周短暂的维护窗口外，节假日和周末交易将在[...] 这篇文章《CME集团计划从2026年初开始提供24/7加密衍生品交易》首次发表于CoinCentral。TLDR CME集团将于2026年初推出全天候加密货币期货和期权交易 该扩展需要获得CFTC的监管批准，由于政府关闭，CFTC目前运营能力有限 交易将全天候24/7可用，除了每周短暂的维护窗口外，节假日和周末交易将在[...] 这篇文章《CME集团计划从2026年初开始提供24/7加密衍生品交易》首次发表于CoinCentral。

CME集团计划从2026年初开始提供24/7加密货币衍生品交易

作者：Coincentral
2025/10/03 14:43

摘要

  • CME集团将于2026年初推出加密货币期货和期权的全天候交易
  • 这项扩展需要获得CFTC的监管批准，而CFTC目前因政府关闭而运营能力有限
  • 交易将全天候可用，除了每周短暂的维护窗口外，节假日和周末的交易将在下一个工作日结算
  • CME集团是全球领先的BTC和ETH期货交易所，未平仓合约价值分别为168亿美元和98亿美元
  • 此举是为了回应客户对在受监管平台上进行持续加密货币交易的需求增长

CME集团宣布计划从2026年初开始为其加密货币期货和期权市场提供持续交易服务。这一扩展将标志着交易所当前时间表的变化，目前的时间表包括周末、节假日和非营业时间的暂停。

这家总部位于芝加哥的衍生品交易市场于周四发布了这一公告。新服务需要经过商品期货交易委员会的监管审查。

CME集团全球股票、外汇和替代产品负责人Tim McCourt解释了扩展背后的原因。他表示，随着市场参与者需要每周七天管理风险，客户对持续加密货币交易的需求已经增加。

根据提议的模式，交易者将能够随时通过CME Globex访问比特币和以太坊期货和期权。唯一的例外是每周短暂的维护窗口。

节假日和周末的交易仍将在下一个工作日结算。这保持了交易所报告和清算操作的一致性。

监管审查面临延迟

由于华盛顿目前的情况，审批过程可能面临延迟。在国会未能通过预算法案后，政府关闭，CFTC正以有限的能力运营。

这次关闭使得监管机构不太可能在恢复运营前审查24/7交易提案。在公告发布时，没有结束关闭的提议正在考虑中。

CME集团首席执行官Terrence Duffy本周在SEC和CFTC联合圆桌讨论会上谈到了这个话题。他表示，市场很快就会要求24/7交易，而加密货币是实现这一目标的最佳方式。

当前市场地位

CME集团在机构加密衍生品市场占据强势地位。根据CoinGlass数据，按未平仓合约计算，它是全球领先的BTC和ETH期货交易所。

该交易所目前比特币期货合约的名义价值为168亿美元。其以太坊期货合约的名义价值总计98亿美元。

CME集团报告截至9月18日，名义未平仓合约量约为390亿美元。根据CoinMarketCap数据，全球加密衍生品未平仓合约约为32亿美元。

该交易所是美国机构投资者交易加密衍生品的关键市场。其受监管的地位提供了一些离岸平台无法匹配的稳定性。

提议的24/7交易将使CME集团的服务更加符合加密市场不间断的特性。许多离岸平台已经提供持续交易，但监管较少。

这一扩展将允许机构在任何时候访问受监管的交易，而不受传统营业时间的限制。这可能为CME集团提供相对于监管较少的场所的竞争优势。

这篇文章《CME集团计划从2026年初开始提供24/7加密衍生品交易》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,402.39
$105,402.39$105,402.39

+1.58%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,553.59
$3,553.59$3,553.59

+1.07%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5276
$2.5276$2.5276

+9.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.13
$167.13$167.13

+2.83%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18015
$0.18015$0.18015

+1.16%