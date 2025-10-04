CleanSpark 的 BTC 数量突破 13,000 个，矿机队伍达到新高峰

随着其挖矿运营达到创纪录的50 EH/s，CleanSpark的比特币储备激增至13,011 BTC，这一双重里程碑凸显了其在资产积累和原始计算能力方面的同步增长。

根据10月3日的新闻稿，CleanSpark确认其比特币(BTC)储备在9月底达到13,011 BTC，这一里程碑的实现与其运营算力同时创下每秒50亿亿次哈希的记录。

该公司最新的挖矿更新详述了一个月内产出629 BTC，平均每天近21 BTC，同时其矿机效率也达到每太哈希16.07焦耳的峰值。

CleanSpark首席执行官Matt Schultz将这一时期描述为"具有里程碑意义的"，不仅指向生产指标，还包括加强的领导团队和公司比特币支持的信贷额度扩大2亿美元。

CleanSpark的关键一年及未来展望

据CleanSpark称，其2025财年是"关键的"一年，特点是积极的基础设施扩张和正规化的企业结构。CleanSpark的算力历程见证了从2024年10月的30 EH/s跃升至2025年6月当前的50 EH/s峰值。

值得注意的是，公司强调这一规模完全通过自营数据中心实现，这一特点与依赖第三方托管的矿工相比，提供了对运营和利润率更大的控制。

CleanSpark还对其高管团队进行了全面改组。根据新闻稿，本财年巩固了领导团队，任命Matt Schultz为CEO和董事长，Gary Vecchiarelli为CFO和总裁，并填补了其他关键C级职位，包括首席业务官和首席运营官。

此外，CleanSpark表示在第三季度通过推出专门设计的衍生品计划来推进其数字资产管理策略，该计划旨在优化其比特币储备的收益，管理波动性，并在不诉诸直接现货销售的情况下战略性地将产出货币化。

同时，CleanSpark执行了一项6.5亿美元的可转换票据发行，利率为0%，并配合股票回购和封顶式看涨期权，这是一种通常用于限制稀释的复杂金融工具。此外，该公司在其比特币支持的信贷设施中建立了总计4亿美元的能力，展示了传统金融机构对比特币作为合法贷款抵押品的日益接受。