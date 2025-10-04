交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
CleanSpark的比特币储备膨胀至13,011 BTC，其挖矿运营达到创纪录的50 EH/s，这一双重里程碑凸显了其在资产积累和原始计算能力方面的同步增长。根据10月3日发布的新闻稿，...CleanSpark的比特币储备膨胀至13,011 BTC，其挖矿运营达到创纪录的50 EH/s，这一双重里程碑凸显了其在资产积累和原始计算能力方面的同步增长。根据10月3日发布的新闻稿，...

CleanSpark 的 BTC 数量突破 13,000 个，矿机队伍达到新高峰

作者：Crypto.news
2025/10/04 00:36
比特币
BTC$105,408.55+1.47%
Omnity Network
OCT$0.06776-13.01%

随着其挖矿运营达到创纪录的50 EH/s，CleanSpark的比特币储备激增至13,011 BTC，这一双重里程碑凸显了其在资产积累和原始计算能力方面的同步增长。

摘要
  • CleanSpark将其比特币储备增长至13,011 BTC，同时达到50 EH/s。
  • 9月产出达629 BTC，平均每天21 BTC。
  • 领导层改组包括CEO、CFO和新的C级职位。

根据10月3日的新闻稿，CleanSpark确认其比特币(BTC)储备在9月底达到13,011 BTC，这一里程碑的实现与其运营算力同时创下每秒50亿亿次哈希的记录。

该公司最新的挖矿更新详述了一个月内产出629 BTC，平均每天近21 BTC，同时其矿机效率也达到每太哈希16.07焦耳的峰值。

CleanSpark首席执行官Matt Schultz将这一时期描述为"具有里程碑意义的"，不仅指向生产指标，还包括加强的领导团队和公司比特币支持的信贷额度扩大2亿美元。

CleanSpark的关键一年及未来展望

据CleanSpark称，其2025财年是"关键的"一年，特点是积极的基础设施扩张和正规化的企业结构。CleanSpark的算力历程见证了从2024年10月的30 EH/s跃升至2025年6月当前的50 EH/s峰值。

值得注意的是，公司强调这一规模完全通过自营数据中心实现，这一特点与依赖第三方托管的矿工相比，提供了对运营和利润率更大的控制。

CleanSpark还对其高管团队进行了全面改组。根据新闻稿，本财年巩固了领导团队，任命Matt Schultz为CEO和董事长，Gary Vecchiarelli为CFO和总裁，并填补了其他关键C级职位，包括首席业务官和首席运营官。

此外，CleanSpark表示在第三季度通过推出专门设计的衍生品计划来推进其数字资产管理策略，该计划旨在优化其比特币储备的收益，管理波动性，并在不诉诸直接现货销售的情况下战略性地将产出货币化。

同时，CleanSpark执行了一项6.5亿美元的可转换票据发行，利率为0%，并配合股票回购和封顶式看涨期权，这是一种通常用于限制稀释的复杂金融工具。此外，该公司在其比特币支持的信贷设施中建立了总计4亿美元的能力，展示了传统金融机构对比特币作为合法贷款抵押品的日益接受。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,408.55
$105,408.55$105,408.55

+1.58%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,554.67
$3,554.67$3,554.67

+1.10%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5282
$2.5282$2.5282

+9.16%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.09
$167.09$167.09

+2.80%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18019
$0.18019$0.18019

+1.18%