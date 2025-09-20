交易所DEX+
CLARITY法案获得支持，比特币政策势头增强

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 21:02
  • 美国的加密货币监管在2026年中期选举前已获得动力。
  • 中本聪行动基金首席执行官承诺将发布一项可能改变加密货币采用前景的重大比特币公告。
  • 《明确法案》已经获得了民主党参议员的最低必要支持。

美国的加密货币监管正在加速推进，迎接2026年中期选举。由丹尼斯·波特领导的中本聪行动基金已在华盛顿特区加强了游说力度，推动立法者优先考虑《明确法案》。波特还透露，下周将发布一项"重大"比特币公告；他声称这可能改变美国比特币采用的轨迹。

行业声音正敦促交易者密切关注。Averliz主席本杰明·亚伦·塞姆奇告诉追随者，波特的呼吁值得关注，强调政策转变可能会迅速冲击市场。

华盛顿特区预期出台哪些加密货币监管？

基于《天才法案》的发展

美国两大政党的立法者共同通过了《天才法案》，该法案关注稳定币作为支付形式。

随着国家劳动力数据显示疲软，立法者现在比以往任何时候都更热衷于利用新兴技术创造新的、薪资更高的工作。

两党推动《明确法案》

目前势头已转向《明确法案》，该法案旨在彻底改革加密货币市场结构规则。周五，由参议员鲁本·加列戈领导的12名民主党参议员重申了他们跨党派合作的意愿。

"我们希望共和党同事能同意双方共同起草的过程，这是此规模立法的常态。鉴于我们在这个问题上共同快速推进的利益，我们希望他们能同意合理的要求，以实现真正的合作，"民主党参议员们指出。

相关：雷·达里奥警告美国债务可能引发"经济心脏病"，看好比特币的吸引力

比特币在辩论中的地位

据波特称，准备通过支持比特币立法的立法者数量持续增加。因此，波特预测州立法者将在2026年引领支持比特币的立法。

美国立法者不愿忽视机构投资者和散户交易者对比特币和加密货币日益增长的兴趣。此外，以雷·达里奥为首的经济学家警告说，美国不断增长的国债是一颗定时炸弹，而比特币被视为更好的替代品。

政治和市场影响

一方面，加密货币领导者通过几个政治行动委员会(PACs)联合起来，筹集了数百万美元支持2026年中期选举前支持比特币的立法者。

另一方面，美国估计超过5000万的加密货币用户期望立法者起草明确的规则来保护投资者，同时仍然增强区块链发展和采用。

已经有超过20个美国州，以德克萨斯州为首，引入了支持比特币的法案，包括税收明确性和挖矿保护。如果华盛顿特区的立法者在未来几周通过更多明确的加密货币法案，那么这将为未来几个月的主要加密货币牛市创造完美风暴。

相关：2025年全球加密货币监管：重塑稳定币、交易所和跨境合规的关键法律

免责声明：本文中提供的信息仅供参考和教育目的。本文不构成任何形式的财务建议或任何类型的建议。Coin Edition对使用所提及的内容、产品或服务而导致的任何损失不承担责任。读者在采取与公司相关的任何行动之前，建议谨慎行事。

来源：https://coinedition.com/clarity-act-us-crypto-regulation-bitcoin/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

