Citadel 推出 SuiBall：一款革命性的 Sui 原生硬件钱包



Peter Zhang



Citadel Wallet推出SuiBall，一款Sui原生硬件钱包，提供清晰签名和与Sui生态系统的深度集成，为加密货币安全设立新标准。











Citadel Wallet，一个在加密货币硬件设计领域的知名品牌，宣布推出SuiBall，这是首款专为Sui区块链设计的硬件钱包。该公告是在SuiFest期间发布的，这是一个庆祝Sui生态系统进步的现场活动。根据Sui基金会的说法，SuiBall旨在提供无缝且安全的用户体验，深度集成Sui的功能和应用程序。

硬件钱包的新标准

SuiBall钱包引入了"清晰签名"功能，该功能允许用户在批准前查看和理解交易详情，解决了与传统"盲签"相关的安全风险。这一创新确保了透明度，并通过提供完全人类可读的界面赋予用户权力。Suiball支持所有原生Sui资产，包括NFT和DeFi平台，如Suilend和Bluefin，并计划扩展到游戏和支付领域。

Mysten Labs的联合创始人兼首席技术官Adeniyi Abiodun强调了SuiBall在增强交易透明度方面的作用，这对于Sui网络上不断增长的BTCfi和其他高价值应用至关重要。随着Sui总锁定价值(TVL)中近30%由BTC资产组成，Suiball有望促进DeFi领域内安全透明的互动。

将愿景变为现实

SuiBall代表了加密货币硬件的重大进步，结合了先进的安全功能和用户友好的设计。Citadel Wallet的创始人Andy Kulikyan强调了该设备在为Web3个人设备设立新标准方面的作用。通过将安全硬件与Sui的区块链功能相结合，Suiball为用户提供了自信管理资产所需的工具。

SuiBall的推出标志着安全加密货币设备的关键时刻，它承诺提供优质的用户体验和最受欢迎的区块链功能。有兴趣的用户可以预订SuiBall以享受早期支持者折扣，同时Citadel Wallet继续推动自托管解决方案的可能性边界。

图片来源：Shutterstock



