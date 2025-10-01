交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
该合作伙伴关系于2025年9月30日宣布，标志着首次有欧洲主要交易所运营商与全球稳定币发行商正式合作。该合作伙伴关系于2025年9月30日宣布，标志着首次有欧洲主要交易所运营商与全球稳定币发行商正式合作。

Circle与德意志交易所合作将USDC引入欧洲市场

作者：Brave Newcoin
2025/10/01 06:20
USDCoin
USDC$1--%
Major
MAJOR$0.10172+0.75%
Circle与德意志交易所合作将USDC引入欧洲市场

USDC稳定币背后的公司Circle已与德国的德意志交易所集团(Deutsche Börse Group)合作，将数字美元整合到欧洲传统金融系统中。

两家公司签署了谅解备忘录，以在德意志交易所的金融基础设施中部署Circle的USDC和EURC稳定币。这包括处理数万亿美元机构资金的交易平台、托管服务和结算系统。

这种合作关系为何重要

稳定币是一种设计用来保持稳定价值的加密货币，通常与美元等传统货币挂钩。与比特币或以太坊等价格波动剧烈的加密货币不同，稳定币为交易者、企业和金融机构提供稳定性。

该合作旨在降低在欧洲运营的银行和资产管理公司的结算风险并削减成本。通过将基于代币的支付网络与传统金融基础设施连接起来，这种合作为资金在欧洲金融系统中流动的方式创造了新的可能性。

Circle联合创始人兼首席执行官Jeremy Allaire解释了这一愿景："与德意志交易所集团一起，我们计划推进受监管稳定币在欧洲市场基础设施中的使用——降低结算风险，降低成本，并提高银行、资产管理公司和更广泛市场的效率。"

合作将如何运作

这次合作专注于德意志交易所生态系统内的几个关键领域。最初，Circle的稳定币将在360T的数字交易所3DX和通过Crypto Finance上市交易，这两者都由德意志交易所集团拥有。

合作将如何运作

来源：@circle

对于托管——本质上是数字资产的安全存储——该合作将使用德意志交易所的后交易业务Clearstream。这为机构提供了一种受监管且可信赖的持有稳定币的方式，同时使用Crypto Finance的德国实体作为备用托管人。

德意志交易所执行董事会成员Thomas Book强调了公司的独特地位："我们来自360T、3DX、Crypto Finance和Clearstream的综合产品已经建立了一个完整的加密资产交易价值链，涵盖执行、结算和托管。"

这意味着德意志交易所可以提供从买卖稳定币到安全存储它们的一切服务——所有这些都在欧洲金融机构信任的受监管框架内。

欧洲新规则给Circle带来优势

这一合作是在欧洲的MiCA监管框架下进行的，这是世界上第一个全面的加密资产法律框架。MiCA要求稳定币发行者持有全额储备支持其代币并接受定期审计。

Circle于2024年7月成为第一个遵守这些规则的主要全球稳定币发行者。这种合规性使Circle相比竞争对手如Tether具有显著优势，Tether的USDT稳定币因未能满足MiCA要求而被主要欧洲交易所摘牌。

监管明确性推动了Circle业务的增长。USDC的流通供应量在2024年增长了78%，从年初的约244亿美元增至年底的439亿美元。Circle于2025年6月在纽约证券交易所上市，以每股31美元的IPO价格筹集了11亿美元。股票开盘价为69美元，并在交易首日最高涨至100美元。

地平线上的新挑战

合作公告发布之际，欧洲稳定币监管正处于复杂时刻。欧洲系统性风险委员会最近通过了一项建议，禁止"多发行"稳定币——即在欧盟和其他司法管辖区以单一品牌共同发行的代币。

虽然这一指导意见没有法律约束力，但它给当局增加了实施限制的压力。该建议可能会影响Circle和Paxos等公司如何管理其跨境业务，可能要求它们在欧洲维持单独的储备或为欧洲市场发行不同的代币。

尽管存在这种不确定性，Circle与德意志交易所的合作表明了其对欧洲市场的承诺。德意志交易所执行董事会成员Stephanie Eckermann指出："数字资产有潜力通过提高效率、透明度和安全性来重塑金融市场——从而增强欧洲资本市场的竞争力。"

欧洲竞争加剧

Circle并不是唯一致力于在欧洲建立受监管稳定币的参与者。包括ING、UniCredit和丹斯克银行在内的九家主要欧洲银行于2025年9月宣布计划共同推出自己的符合MiCA的欧元稳定币，预计将于2026年下半年亮相。

德国也于2025年7月推出了EURAU，这是该国第一个完全受监管的欧元支持稳定币。由涉及德意志银行DWS集团的合资企业AllUnity创建，该代币展示了机构对数字货币日益增长的兴趣。

与美元支持的稳定币相比，欧元支持的稳定币仍然很小。它们在2025年上半年增长了44%，但仍然只占稳定币市场总量的不到1%。随着欧洲机构和企业寻找美元主导的数字支付的替代方案，这创造了巨大的增长空间。

未来之路

Circle与德意志交易所的合作代表了传统金融拥抱数字资产方式的转变。通过将稳定币整合到既定的市场基础设施中，这种合作可能会解锁新产品并简化交易、结算和托管领域的工作流程。

对于欧洲银行和资产管理公司来说，这种合作提供了一条受监管的途径，可以使用稳定币而无需应对复杂的技术挑战。对于Circle来说，它巩固了其作为在日益要求监管批准的市场中领先的合规稳定币发行者的地位。

这种合作的成功可能为稳定币如何与全球传统金融整合设定模板，以有利于机构参与者和普通用户的方式弥合新旧金融系统之间的差距。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,446.65
$105,446.65$105,446.65

+1.62%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,558.79
$3,558.79$3,558.79

+1.22%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5327
$2.5327$2.5327

+9.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.30
$167.30$167.30

+2.93%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18051
$0.18051$0.18051

+1.36%