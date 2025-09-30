Circle与德意志交易所合作将USDC引入欧洲资本市场

Circle，USDC USDC $1.00 24小时波动率: 0.0% 市值: $73.39 B 24小时交易量: $15.41 B 背后的全球金融科技公司，正与德国的德意志交易所集团合作，深化稳定币在传统欧洲金融市场中的应用。两家实体于9月30日宣布，他们已签署谅解备忘录(MoU)，探索将Circle的稳定币整合到德意志交易所的既有市场基础设施中。

作为欧洲首个此类正式协议，这次合作将欧洲大陆领先的市场基础设施提供商与全球最广泛使用的稳定币网络发行方之一连接起来。根据官方新闻稿，该倡议旨在降低结算风险，减少成本，并为该地区运营的银行和资产管理公司创建更高效的工作流程。

连接传统与数字金融

合作的初始重点将放在德意志交易所的几个关键业务领域。计划包括在该集团的外汇平台360T上列出Circle的欧元支持的EURC和USDC稳定币进行交易。这些资产还将与Crypto Finance整合。这家机构加密服务提供商是德意志交易所集团的一部分。

合作将延伸至交易后服务。德意志交易所的Clearstream，一个重要的结算和托管组织，将为稳定币提供机构级托管服务。德意志交易所执行董事会成员Thomas Book将这一努力描述为迈向统一生态系统的第一步，在这个生态系统中，市场参与者可以在受监管环境中访问数字和传统资产。

这一举措得益于欧盟的加密资产市场(MiCA)法规。例如，一个由主要银行组成的联盟最近宣布计划开发自己的MiCA支持的欧元稳定币。其他公司也在利用新的监管明确性，托管机构BitGo最近在同一框架下获得了德国加密交易许可证。

将稳定币整合到核心业务运营中的趋势已超出金融领域。科技巨头Cloudflare最近宣布计划推出用于AI支付的NET Dollar，这显示了向使用稳定币迈进的更广泛趋势。对Circle而言，这次在欧洲的推进正值公司持续创新之际，甚至探索可逆USDC交易等概念，以帮助从黑客攻击和欺诈中恢复资金。

