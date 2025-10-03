自 2018 年以来，Chorus One 已签署了多项战略合作伙伴关系，以在 2025 年及以后的加密货币质押 ETF 获批前提高监管合规性。

Chorus One 为超过 40 个 PoS 链提供机构级质押服务，其安全性基于设计而非假设。

在 REX – Osprey SOL + Staking ETF 获批后，投资者预计美国证券交易委员会将在今年年底前批准其他几项申请。

机构级质押平台 Chorus One 已表示其准备为寻求在现货加密货币交易所交易基金（ETF）中提供质押服务的基金经理提供一流服务。自 2018 年以来，Chorus One 已将质押的净资产总额增长至 28 亿美元，支付的奖励超过 3 亿美元，Chorus One 相信其已做好充分准备，可以为加密货币 ETF 发行商提供质押服务。

预计美国证券交易委员会（SEC）将在今年年底前批准几个加密货币 ETT 质押。此外，美国证券交易委员会热衷于帮助投资者在受监管环境中赚取更多加密货币质押奖励，以履行唐纳德·特朗普总统的行政命令。几家主要发行商——包括贝莱德、富兰克林邓普顿、富达、Bitwise 和 21Shares——已提交提案，要求 SEC 允许在其加密货币 ETF 中进行质押。

Chorus One 如何为即将到来的加密货币 ETF 质押做准备？

定制机构级质押产品

Chorus One 在过去几年中开发了创新产品，以优化可靠的机构级质押。例如，Chorus One 的 ETH 质押保险库是一个复杂的非托管平台，通过 EigenLayer 和 StakeWise 为投资者提供赚取更多以太坊奖励的机会。

设计优化安全性

最近对 SwissBorg 的攻击导致价值 4100 万美元的 SOL 损失，这提高了加强质押协议安全性的需求。此外，据报道，SwissBorg 攻击是由质押提供商 Kiln 的 API 受到破坏而促成的。

为了确保投资者资金的最大保护，Chorus One 使用经过充分测试的 SDK 作为库，而不是普通的 API 接口。最重要的是，Chorus One 已获得 ISO 27001:2022 认证，这是信息安全管理的知名国际标准。

加强监管合规的战略合作伙伴关系

为了提高透明度、法律合规性，同时优化投资者的奖励，Chorus One 最近签署了战略合作伙伴关系。例如，Chorus One 最近与 MEV Zone 合作，这是一个无需许可的协议，旨在提高 Avalanche（AVAX）区块链上的透明度和标准化 MEV（最大可提取价值）。

Chorus One 还与机构托管和主要经纪商合作，包括 Cactus Custody、Utila 和 Ledger。与 Chorus One 的其他值得注意的战略合作伙伴关系，这些是加密货币 ETF 发行商需要采用质押和再质押的，包括与 FalconX 和 Hex Trust 的合作。