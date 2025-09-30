中国女子在全球最大加密货币查扣后因50亿英镑比特币诈骗被定罪

摘要

钱志敏承认在2014年至2017年间持有和获取来自一个诈骗计划的比特币，该计划在中国诈骗了128,000名受害者

英国当局查获了价值超过50亿英镑的61,000个比特币，警方认为这是世界上最大的单次加密货币查扣

钱在2017年使用假文件逃离中国并进入英国，在那里她试图购买房产来洗钱

她的同谋温健，一名外卖工人，因协助洗钱于2024年5月被判处六年零八个月监禁

伦敦警察厅的调查始于2018年，在突袭北伦敦一座豪宅后发现了含有比特币的数字钱包

一名中国公民因参与比特币诈骗计划被定罪，此前英国警方查获了他们认为是历史上最大的单次加密货币缴获。钱志敏，又名张亚迪，周一在南华克刑事法院承认非法获取和持有加密货币。

来源：BBC

这位45岁的女子在2014年至2017年间在中国经营了一个大规模的投资诈骗。这起诈骗针对超过128,000名在该计划中损失金钱的受害者。

钱将被盗资金存储在比特币资产中。伦敦警察厅从她那里查获了总共61,000个比特币，目前价值超过50亿英镑。

受害者大多在50至75岁之间。根据中国媒体《三联生活周刊》报道，他们向这些计划投资了数十万至数千万元人民币。

这些欺诈性投资项目利用了当时加密货币在中国的普及度。它们向投资者承诺每日分红和保证利润。

钱的公司声称将帮助中国成为金融和技术中心。该运营展示了它声称在全国各地拥有的项目和投资。

一些受害者包括商人、银行员工和司法系统成员。据报道，朋友和家人敦促他们中的许多人投资钱的计划。

投资者对钱知之甚少。那些损失金钱的人将她描述为"财富女神"。

英国联系

伦敦警察厅的调查始于2018年，此前收到关于犯罪资产转移的举报。警官突袭了北伦敦汉普斯特德希思的一座六卧室豪宅。

突袭发现了含有大量比特币的数字钱包设备。警方还在行动中查获了一个保险箱。

钱在2017年使用假文件逃离中国。她使用假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。

抵达英国后，钱试图通过购买房产来洗钱。她招募了43岁的中国外卖工人温健来协助这个计划。

温在2011年至2017年间在利兹过着简朴的生活，之后搬到伦敦。她于2017年9月加入钱在汉普斯特德的房产，该房产被称为庄园屋。

洗钱行动

在协助洗钱过程中，温的生活方式发生了巨大变化。她从住在餐厅楼上变成了住在北伦敦价值数百万英镑的租赁房屋。

温开着奔驰，并让她的儿子从中国飞来就读私立学校。她还在迪拜购买了两处价值超过50万英镑的房产。

皇家检察署表示，大量比特币和缺乏关于其来源的证据表明其犯罪起源。温声称她是为一位来自中国的雇主购买这些房产。

警方另外从温那里查获了价值超过3亿英镑的比特币。她于2024年5月被定罪并判处六年零八个月监禁。

七年调查

警探伊莎贝拉·格罗托领导了伦敦警察厅的调查。她说钱在被捕前逃避司法达五年之久。

该案件需要来自多个司法管辖区的证据。调查人员在调查期间审查了数千份文件。

调查涉及英国警方和中国执法团队之间的合作。伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩称这是英国历史上最大的洗钱案件之一。

皇家检察署副首席检察官罗宾·韦耶尔表示，比特币和其他加密货币越来越多地被犯罪分子用来掩饰资产。他补充说，该案例说明了诈骗者可获得的犯罪收益规模。

一名法官命令温在2025年1月偿还超过300万英镑，否则将再服刑七年。皇家检察署正在努力防止诈骗者获取被盗资金。

许多受害者通过在中国建立的赔偿计划收回了一些钱。钱目前被拘留，将在稍后日期被判刑。

