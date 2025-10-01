中国公民在历史性67亿美元加密货币案中认罪

一名中国公民"钱志敏"（又名"张亚迪"）在伦敦承认了与当局所称的史上最大加密货币缉获案之一有关的罪行。

根据法庭记录，她在南华克刑事法院承认了《犯罪所得法》下两项罪名，即获取和持有以比特币形式存在的犯罪财产。

汉普斯特德一处房产发现巨额缉获物

据报道，警方在2018年搜查汉普斯特德一处住宅时发现了存有约61,000 BTC的设备，这批缉获物现在价值约50亿英镑（约67亿美元）。

调查人员称这批缉获物是有史以来最大的单笔加密货币缉获案之一。

调查人员表示，此案可追溯至2014年至2017年间在中国运营的一项投资计划。报道披露，超过128,000人被骗取资金，这些资金后来被转换成比特币。

钱被指控将这些收益转移到加密货币中，然后试图将其隐藏在海外。

公司声称和涉嫌承诺

根据法庭文件和报道，钱经营着一家名为天津蓝天格瑞电子科技的公司，该公司承诺极高的回报——宣传材料中使用的数字高达300%——并声称参与挖矿和其他加密货币活动。当局表示，投资者的现金被转入交易所并兑换成比特币。

指控和法律程序进行中

伦敦警察厅表示，钱在一项长期的跨境调查后被指控，并在等待判决和进一步追回听证会前被羁押。

民事追回程序也在进行中，试图将资产归还给受害者。警方在关于此案的声明中列出了获取和持有犯罪财产的罪行。

助手被定罪和海外联系

报道指出，一名同伙"温健"早前因与该计划部分相关而被定罪，并因洗钱部分收益而被判处近七年监禁。

当局还表示，与调查相关的财产在国外被查封，包括在迪拜，因为调查人员在全球范围内追踪资金。

接下来会发生什么

判决日期尚未确定，钱仍被羁押。预计在伦敦提交的法庭证词和证据将包括来自海外机构和证人的材料，中国的受害者将远程提供陈述。

这个案例可能会被用作执法机构如何跨境追踪和缉获大量加密货币持有量的例子。

