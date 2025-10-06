中国黄金开采股在数十亿美元IPO后迎来爆炸性上涨，安全避险需求不断增长

中国黄金开采领域本周重返聚光灯下，这是在紫金黄金国际——中国巨头紫金矿业专注海外业务的分拆公司——在香港证券交易所强势上市之后。

该首次公开募股(IPO)筹集了32亿美元，股价在早盘交易中飙升高达66%，收盘价远高于发行价。

据报道，零售部分超额认购逾241倍，机构投资者的兴趣几乎是预期的20倍。

资金涌入紫金黄金反映了市场对避险资产的需求不断增长，因为在全球经济不确定性、美国降息预期以及持续的地缘政治紧张局势下，黄金价格创下历史新高。

紫金将发行价定为每股71.59港元(9.20美元)，此后不久股价攀升至119港元(15.29美元)，最终稳定在114.80港元(14.75美元)左右，首日涨幅约60%。这一表现使该IPO成为过去十年香港表现最强劲的IPO之一。

紫金黄金的母公司紫金矿业保留了分拆公司的绝大部分股份，并将继续面临商品周期和地缘政治风险的影响。

紫金黄金的上市也表明了中国通过香港公共市场整合和资本化其海外矿业资产的战略，为全球投资者资本开辟了更广阔的渠道。

彭博社报道，由Daan Struyven领导的高盛分析师团队表示，流入黄金支持的交易所交易基金(ETF)的资金已超过他们用于预测2026年中期每盎司4,000美元的模型估计。

该模型还预测明年年底每盎司价格为4,300美元，而分析师现在表示，黄金超过他们估计的"上行风险很大"。

