中国人民币在全球外汇交易中占比飙升至8.5%，全球排名第五

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 06:21
根据国际清算银行(BIS)2025年三年期央行调查，中国人民币在全球货币市场上的影响力不断增强，今年在所有外汇交易中的占比上升至8.5%，保持全球第五位排名。

这一数字从2022年的7%上升，延续了自2013年以来的增长趋势，当时中国货币在日常交易中的占比仅为2.2%。

这项于4月启动、周二发布的调查显示，北京推动其货币融入全球金融的长期努力继续产生影响。人民币从2019年的第八位上升到2022年的第五位，并成功保持了这一位置。对中国政策制定者而言，这一推动旨在减少对美元的依赖，而据BIS称，美元在过去三年中的主导地位实际上变得更加强势。

北京寻求在贸易和商品领域扩大人民币使用

中国政府一直试图提升人民币在全球交易中的角色，以减少对美元的依赖。

BIS表示，美元在过去三年中实际上加强了其主导地位，截至4月在外汇交易中的占比达到89.2%，相比2022年的88.4%有所上升。

尽管如此，北京希望更多的全球合同、债务和商品销售以人民币计价，政策制定者认为这对长期金融独立至关重要。

由苗延良领导的中国国际资本公司分析师在周二的一份报告中表示，该货币的国际地位仍落后于中国实际的经济体量。"人民币的国际使用程度仍与中国在全球经济和贸易中的规模不匹配，"苗延良写道。

该团队认为，北京应发行更多人民币支持的安全资产，并提升该货币在结算和商品定价中的使用。他们还呼吁加强在岸和离岸市场之间的整合，同时指出数字人民币和通证化资产有潜力使跨境交易更快捷、更易于监管。

BIS指出，外汇交易只是衡量一种货币国际影响力的方式之一。其他重要领域包括其在跨境支付中的广泛使用程度、在外汇储备中的持有量以及在全球商品定价中的使用频率。目前，人民币在外汇市场8.5%的份额是其稳步攀升的最明显标志。

不过，衡量人民币国际使用情况的指标今年发出了混合信号。例如，在环球银行金融电信协会(SWIFT)记录的交易中，其作为全球支付货币的份额在8月份为2.9%。这比去年同月的4.7%有所下降。

BIS调查显示货币排名出现更多变化，欧元保持第二位但交易份额从三年前的30.6%下降至28.9%。同时，日元几乎保持不变，为16.8%，保持第三位，而英镑从12.9%暴跌至10.2%，尽管总体上仍保持第四位。在人民币之后，瑞士法郎上升至第六位，获得6.4%的份额，相比2022年的第八位有所提升。

来源：https://www.cryptopolitan.com/chinas-yuan-8-5-of-global-forex-trades/

