中国1.3万亿美元市场反弹给中国人民银行降息蒙上阴影

中国股市最近上涨了近1.3万亿美元。8月份的这一急剧增长让分析师们措手不及。这轮涨势现在被视为免费资金和保证金贷款的回报，而非强劲经济的证明。

北京的官员们感到担忧。政策制定者仍被2015年市场崩盘的残局所困扰，当时价值6.8万亿美元的资产被抹去。那次崩溃的记忆现在影响着监管机构如何对待当前的繁荣。中央银行，即中国人民银行（PBOC），原本预计会在年底前再次降息，并可能降低银行的存款准备金率（RRR）。但这轮涨势使前景变得复杂。

"流动性可能是推动中国股市持续上涨的主要因素，"花旗大中华区经济学主管余向荣表示。"在这个阶段没有必要进一步推动涨势。"

监管机构采取行动控制风险

中国人民银行和市场监管机构也没有闲着。报道显示，他们正在寻求制定更严格的保证金融资规则，这项业务本月达到创纪录的2.3万亿元人民币，即3220亿美元。导致市场波动的主要因素之一是过度使用杠杆。

其他可能的措施包括改变卖空限制和加强对投机交易的控制。目标是保持市场稳定，而不引发恐慌。

然而，这轮涨势并非均匀分布。大部分买入来自国家支持的基金和大型机构，而非散户投资者。这与2015年形成对比，当时个人投资者蜂拥买入股票，加剧了崩盘。

中央银行发现自己陷入政策两难。一方面，经济正在放缓。中国面临与美国的新贸易战，房地产行业信心减弱，以及疲软的消费支出。出口数据也令人失望。

另一方面，如果现在降息或进一步注入流动性，资产可能会变得比现在更加高估。分析师警告说，如果涨势消退，可能会打击家庭财富，同时削弱北京鼓励对股票作为长期投资工具的信心的努力。

Pantheon宏观经济学的中国首席经济学家邓肯·里格利表示，股市的上涨可能会增强政策制定者避免广泛货币宽松的决心。

投资者关注延迟宽松

花旗集团和野村等全球银行已调整了他们的预测。他们现在预计中国人民银行将推迟到今年晚些时候，而不是9月份进行调整——在这一点上，宽松政策可能会比之前定价的激进宽松更为温和。

彭博经济学指出，虽然经济疲软支持进一步货币宽松的理由，但股市的飙升意味着中国人民银行可能会谨慎注入更多流动性。

分析师此前预测2025年将降息多达40个基点，这将是过去十年来最大的宽松周期。现在的可能性是年底前降息10个基点，最多降准50个基点。

相反，政府正在转向财政措施、基础设施支出和减税的组合，而不是全力追求货币宽松。这种调整将提供增长，而不会膨胀更多的风险资产泡沫。

但这是一个微妙的平衡行为。如果股市不受控制地进一步飙升，北京可能更倾向于限制投机。但如果增长信号消失，中央银行可能被迫再次采取行动，可能最早在今年夏天，即使这样做有膨胀泡沫的风险。

