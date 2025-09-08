交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
中国1.3万亿美元市场反弹给中国人民银行降息蒙上阴影的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。中国股市最近上涨了近1.3万亿美元。8月份的这一急剧增长让分析师们措手不及。这次反弹现在被视为免费资金和保证金贷款的回报，而非强劲经济的证明。北京的官员们感到担忧。政策制定者仍被2015年市场崩盘的残局所困扰，当时价值6.8万亿美元被抹去。那次崩盘的记忆现在影响着监管机构如何对待当前的繁荣。中央银行，中国人民银行（PBOC）原本预计会在年底前再次降息，并可能降低银行的存款准备金率（RRR）。但这次反弹使前景变得复杂。"流动性可能是推动中国股市持续反弹的主要因素，"花旗大中华区经济学主管余向荣表示。"在这个阶段没有必要进一步推动反弹。"监管机构采取行动控制风险中国人民银行和市场监管机构也并非无所作为。报告显示，他们也在寻求制定更严格的保证金融资规则，这项业务本月达到创纪录的2.3万亿元人民币，即3220亿美元。导致波动的主要因素之一是大量使用杠杆。其他可能的措施包括改变卖空限制和加强对投机交易的控制。目标是保持市场稳定，而不引发恐慌。然而，这次反弹并非均匀分布。大部分买入来自国家支持的基金和大型机构，而非散户投资者。这与2015年形成对比，当时个人投资者蜂拥买入股票，加剧了崩盘。中央银行发现自己陷入政策困境。一方面，经济正在放缓。中国面临着与美国的新贸易战，房地产行业信心减弱，以及疲弱的消费者...中国1.3万亿美元市场反弹给中国人民银行降息蒙上阴影的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。中国股市最近上涨了近1.3万亿美元。8月份的这一急剧增长让分析师们措手不及。这次反弹现在被视为免费资金和保证金贷款的回报，而非强劲经济的证明。北京的官员们感到担忧。政策制定者仍被2015年市场崩盘的残局所困扰，当时价值6.8万亿美元被抹去。那次崩盘的记忆现在影响着监管机构如何对待当前的繁荣。中央银行，中国人民银行（PBOC）原本预计会在年底前再次降息，并可能降低银行的存款准备金率（RRR）。但这次反弹使前景变得复杂。"流动性可能是推动中国股市持续反弹的主要因素，"花旗大中华区经济学主管余向荣表示。"在这个阶段没有必要进一步推动反弹。"监管机构采取行动控制风险中国人民银行和市场监管机构也并非无所作为。报告显示，他们也在寻求制定更严格的保证金融资规则，这项业务本月达到创纪录的2.3万亿元人民币，即3220亿美元。导致波动的主要因素之一是大量使用杠杆。其他可能的措施包括改变卖空限制和加强对投机交易的控制。目标是保持市场稳定，而不引发恐慌。然而，这次反弹并非均匀分布。大部分买入来自国家支持的基金和大型机构，而非散户投资者。这与2015年形成对比，当时个人投资者蜂拥买入股票，加剧了崩盘。中央银行发现自己陷入政策困境。一方面，经济正在放缓。中国面临着与美国的新贸易战，房地产行业信心减弱，以及疲弱的消费者...

中国1.3万亿美元市场反弹给中国人民银行降息蒙上阴影

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:55
Threshold
T$0.01285+0.07%
Union
U$0.00606-1.94%
Boom
BOOM$0.01492-3.47%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.0007565-3.08%
Movement
MOVE$0.06378+1.18%
Shadow
SHADOW$4.184-6.79%

中国股市最近上涨了近1.3万亿美元。8月份的这一急剧增长让分析师们措手不及。这轮涨势现在被视为免费资金和保证金贷款的回报，而非强劲经济的证明。

北京的官员们感到担忧。政策制定者仍被2015年市场崩盘的残局所困扰，当时价值6.8万亿美元的资产被抹去。那次崩溃的记忆现在影响着监管机构如何对待当前的繁荣。中央银行，即中国人民银行（PBOC），原本预计会在年底前再次降息，并可能降低银行的存款准备金率（RRR）。但这轮涨势使前景变得复杂。

"流动性可能是推动中国股市持续上涨的主要因素，"花旗大中华区经济学主管余向荣表示。"在这个阶段没有必要进一步推动涨势。"

监管机构采取行动控制风险

中国人民银行和市场监管机构也没有闲着。报道显示，他们正在寻求制定更严格的保证金融资规则，这项业务本月达到创纪录的2.3万亿元人民币，即3220亿美元。导致市场波动的主要因素之一是过度使用杠杆。

其他可能的措施包括改变卖空限制和加强对投机交易的控制。目标是保持市场稳定，而不引发恐慌。

然而，这轮涨势并非均匀分布。大部分买入来自国家支持的基金和大型机构，而非散户投资者。这与2015年形成对比，当时个人投资者蜂拥买入股票，加剧了崩盘。

中央银行发现自己陷入政策两难。一方面，经济正在放缓。中国面临与美国的新贸易战，房地产行业信心减弱，以及疲软的消费支出。出口数据也令人失望。

另一方面，如果现在降息或进一步注入流动性，资产可能会变得比现在更加高估。分析师警告说，如果涨势消退，可能会打击家庭财富，同时削弱北京鼓励对股票作为长期投资工具的信心的努力。

Pantheon宏观经济学的中国首席经济学家邓肯·里格利表示，股市的上涨可能会增强政策制定者避免广泛货币宽松的决心。

投资者关注延迟宽松

花旗集团和野村等全球银行已调整了他们的预测。他们现在预计中国人民银行将推迟到今年晚些时候，而不是9月份进行调整——在这一点上，宽松政策可能会比之前定价的激进宽松更为温和。

彭博经济学指出，虽然经济疲软支持进一步货币宽松的理由，但股市的飙升意味着中国人民银行可能会谨慎注入更多流动性。

分析师此前预测2025年将降息多达40个基点，这将是过去十年来最大的宽松周期。现在的可能性是年底前降息10个基点，最多降准50个基点。

相反，政府正在转向财政措施、基础设施支出和减税的组合，而不是全力追求货币宽松。这种调整将提供增长，而不会膨胀更多的风险资产泡沫。

但这是一个微妙的平衡行为。如果股市不受控制地进一步飙升，北京可能更倾向于限制投机。但如果增长信号消失，中央银行可能被迫再次采取行动，可能最早在今年夏天，即使这样做有膨胀泡沫的风险。

不要只是阅读加密货币新闻。要理解它。订阅我们的通讯。它是免费的。

来源：https://www.cryptopolitan.com/chinas-1-3t-rally-clouds-pboc-rate-cuts/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,437.25
$105,437.25$105,437.25

+1.61%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,559.57
$3,559.57$3,559.57

+1.24%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5321
$2.5321$2.5321

+9.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.01
$167.01$167.01

+2.75%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18011
$0.18011$0.18011

+1.13%