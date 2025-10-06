中国金融租赁集团股票在加密货币公告后飙升19%

在香港上市的中国金融租赁集团宣布将投资1114万美元进入web3和人工智能领域，包括计划开发自己的加密货币平台。

摘要 中国金融租赁集团将通过发行股票筹集1100万美元，为人工智能、web3和加密货币项目提供资金。

这一公告使其股价上涨近20%，反映了香港公司争相开展加密货币计划的更广泛趋势。

根据香港证券交易所的公告，在香港上市的中国金融租赁集团计划通过认购新股的一般授权为其人工智能和加密货币项目筹集资金。该公司计划发行约6937.9万股。

该公司旨在筹集约8672.4万港元（1114万美元），扣除费用后净收益约为8647.4万港元。其中500万港元将分配给公司的一般运营资金，剩余的8147万港元将用于投资web3和人工智能领域。

不仅如此，该公司的认购协议还透露，它希望专注于在集团内建立一个数字投资平台。其股票发行所得将用于投资数字资产，包括将稳定币和其他主要加密货币添加到其投资组合中。

到目前为止，该公司已经关注了几种数字资产产品用于其新项目。根据通知，中国金融集团的加密货币平台计划为稳定币、Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、实物资产、NFTs、DeFi、DePin等提供交易便利。

尽管公告没有提及加密货币平台的具体发布日期，但该公司的努力似乎集中在筹集启动其web3计划所需的资金上，特别是通过人工智能和加密货币。

中国金融租赁集团股价跳涨近20%

10月6日，中国金融租赁集团的股票在其与加密货币相关的公告发布后获得了重大提振。根据Google Finance的数据，在公告发布后的几小时内，该股上涨了19.53%，即仅0.25点。

在公告发布前，该股价在1.20美元左右徘徊，最高仅达到1.26美元。直到后来，在公告传开后，投资者才在短短一天内将价格推高至约1.55美元。

中国金融租赁集团的情况并非独特。在过去一年中，许多亚洲公司都表示对web3领域，特别是加密货币和人工智能感兴趣。

一些公司宣布将通过股票发行筹集资金，用于投资加密货币或建立数字资产库。此外，其他香港公司也利用稳定币浪潮，表示有兴趣注册许可证以发行与当地货币挂钩的自己的代币。

股价上涨通常会伴随这类公告，为之前疲软的股价提供急需的提振。例如，香港首家获得许可的加密货币交易所OSL在7月份透露该公司将分配3亿美元筹资中的大部分用于深入研究稳定币后，其股价上涨了超过12%。

利用与加密货币相关的公告来提振股价的趋势变得如此普遍，以至于香港证券及期货事务监察委员会不得不向投资者发出警告。该金融机构要求投资者对有关稳定币和加密货币的声明保持谨慎，因为这增加了欺诈风险。