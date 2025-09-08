ChatGPT-5 挑选5只股票持有至2026年

8月28日，摩根士丹利高级投资组合经理Andrew Slimmon在接受CNBC采访时表示，股票的未来看起来"非常光明"。

事实上，美国股市今年夏天达到了有史以来最昂贵的估值，纳斯达克综合指数在大约四个月内飙升超过40%，主要由生成式人工智能(AI)等新技术推动。

为了了解哪些行业可能在明年继续表现良好，我们咨询了OpenAI的ChatGPT关于持有至2026年的5只股票。

1. 微软 (MSFT)

MSFT股票预测。来源：Finbold和ChatGPT

ChatGPT的第一个选择是微软(纳斯达克：MSFT)。聊天机器人认可该公司在云计算领域的地位，特别指出Azure及其在产品套件中集成的AI能力。

除了企业软件，ChatGPT还提到了商业合作伙伴关系和对OpenAI的投资，这些帮助微软成为在机构和零售用户中将人工智能货币化的领先者。

此外，这家科技巨头拥有强大的资产负债表、经常性订阅收入和派发股息的历史，这些都增加了其作为长期投资的吸引力。

2. Alphabet (GOOGL)

Alphabet股票预测。来源：Finbold和ChatGPT

Alphabet(纳斯达克：GOOGL)是第二个选择。该公司在数字广告、搜索和云服务方面拥有虚拟垄断地位，与微软一样，它在AI领域投入巨资。

该公司的其他业务包括Waymo(自动驾驶汽车)、DeepMind(医疗保健)和各种量子计算项目。

ChatGPT建议，通过AI驱动的搜索和在Google、YouTube和Android平台上的新广告格式，Alphabet的广告业务可能会显著扩张，潜在地与微软竞争。

3. 特斯拉 (TSLA)

TSLA股票预测。来源：Finbold和ChatGPT

埃隆·马斯克的摇钱树特斯拉(纳斯达克：TSLA)继续在电动汽车(EV)领域领先，扩大生产能力并推进自动驾驶技术。

因此，这家汽车制造商不仅能够利用电动汽车不断增长的需求，还能利用可持续能源解决方案。更重要的是，其全自动驾驶(FSD)软件，为最近推出的机器人出租车业务提供动力，随着它在当前领域之外找到用途，可能会呈指数级增长。

4. 英伟达 (NVDA)

NVDA股票预测。来源：Finbold和ChatGPT

纳斯达克受到AI进步的推动，而英伟达(纳斯达克：NVDA)是该行业的支柱，凭借其图形处理单元(GPU)和数据中心引领半导体行业。

除了AI，其技术对专业可视化的进步至关重要，确保其产品的强劲需求。ChatGPT预测，英伟达可能会变得更加根深蒂固，并扩大其产品组合以涵盖更多的汽车AI和边缘计算，使其成为世界上最具战略重要性的技术供应商之一。

5. 亚马逊 (AMZN)

AMNZ股票预测。来源：Finbold和ChatGPT

亚马逊(纳斯达克：AMZN)仍然是电子商务的主导力量，但其业务现在还包括通过亚马逊计算服务(AWS)提供的云计算。

事实上，AWS正在将AI嵌入亚马逊的大多数服务中，不仅帮助企业部署生成式AI，还增强了终端用户的购物体验。

同样，其流媒体(Prime Video、Twitch)、广告和医疗保健(One Medical、Amazon Pharmacy)业务也为其高利润增长做出贡献，其广告收入未来可能与YouTube相媲美。

特色图片来自Shutterstock