图表模式暗示重大涨势即将到来

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:01
Bitcoin

比特币目前徘徊在111,000美元左右，在经历了数周让交易者紧张不安的剧烈波动后开始整固。

最新的走势出现之际，市场评论员表示，长期预期的"熊陷阱"阶段可能即将结束，这可能为更强劲的上行突破铺平道路。

广受关注的市场分析师Crypto Rover强调了经典市场周期图表，指出熊陷阱阶段几乎已经完成。"做好准备。上涨即将到来，"他写道，暗示renewed optimism可能很快会推动市场动能。

另一篇帖子将比特币的价格结构与黄金的历史突破进行了比较，认为比特币可能正在遵循类似的上升楔形模式，这种模式曾导致黄金在过去几年中出现抛物线式上涨。

这种比较强调了一种日益增长的叙述，即比特币在下一阶段可能会模仿传统避险资产。

在图表上，比特币继续在110,000美元和112,000美元之间整固，这一水平已成为短期支撑。尽管最近从7月份118,000美元以上的高点回落，但价格走势表明买家正在介入保护关键水平。如果当前的积累区域保持稳定，分析师认为，在未来几周内可能会出现向新高迈进的走势。

然而，风险依然存在。市场周期常常在重大调整前以虚假反弹诱使投资者，而宏观经济不确定性——如央行政策转变和全球流动性条件——将在塑造比特币轨迹方面发挥关键作用。

目前，交易者正密切关注比特币能否摆脱熊陷阱叙述并过渡到下一个增长阶段，呼应先前周期的爆发性上涨。

本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alex是一位经验丰富的金融记者和加密货币爱好者。他拥有超过8年报道加密货币、区块链和金融科技行业的经验，精通复杂且不断发展的数字资产世界。他富有洞察力和引人深思的文章为读者提供了市场最新发展和趋势的清晰图景。他的方法使他能够将复杂的概念分解为易于理解且深入的内容。关注他的出版物以了解最重要的趋势和话题。

下一篇文章

来源：https://coindoo.com/bitcoin-vs-gold-chart-patterns-hint-at-major-rally-ahead/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

