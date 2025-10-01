交易所DEX+
凭借12.1K帖子和4.3M互动，Chainlink领先RWA社交活动。来自Avalanche、Hedera和VeChain等项目也显示出强劲的参与度。凭借12.1K帖子和4.3M互动，Chainlink领先RWA社交活动。来自Avalanche、Hedera和VeChain等项目也显示出强劲的参与度。

Chainlink领导RWA社交活动，随着前10个RWA项目的参与度激增

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 04:40
Allo
RWA$0.004481-2.35%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Wink
LIKE$0.00497+3.06%
chainlink-pp1 main

凤凰集团数据将Chainlink (LINK)评为社交活动方面不可替代的实体世界资产(RWA)项目领导者。Chainlink在24小时内拥有12.1K活跃帖子和4.3M互动，远超其竞争对手。

这种主导地位的时效性可以解释为Chainlink在通证化和RWA市场中获得越来越多的力量，因为关于Chainlink生态系统活动的讨论、点赞、分享和评论持续获得关注。

Chainlink、AVAX、HBAR和VET的强劲表现

在Chainlink之后，是Avalanche (AVAX)拥有6.7K参与帖子和551.7K互动，其次是Hedera (HBAR)拥有6.3K帖子和535.9K互动。这些数字显示了两个项目的增长势头，因为通证化和实体世界资产在加密货币领域获得更多关注。

VeChain (VET)在帖子中吸引了4,000和1.4百万互动，相比发帖频率反映了强大的社区活动。这是占据话语权和活跃观众以较少帖子数量产生巨大力量的能力。

中层项目获得动力

其他项目也有足够的活动记录。Internet Computers (ICP)记录了3.9K参与和298.7K互动，Injective (INJ)记录了3.4K帖子和206.8K互动。 

另一家进入名单的公司是Elixir (EL)：它发布了3K帖子并有2.3M次互动，这是一个不错的参与与帖子比率。

名单中的最后是Quant (QNT)拥有2.7K帖子和493.2K互动，Stellar (XLM)拥有2.7K帖子和233.8K互动，以及Algorand (ALGO)拥有2.5K帖子和233.8K互动。

社交情绪推动RWA增长 

活动的增加反映了社区参与是RWA项目最关键驱动因素之一的事实。帖子、点赞、推文、评论、分享和投票都是投资者对通证化作为重要趋势的直接兴趣和偏好的标志。

Chainlink通过其在帖子和互动方面的主导地位，在RWA基础设施中保持领先地位。其他项目，如VeChain、Avalanche和Hedera，维持着强大的社区，促进在供应链、金融和企业应用案例中的通证化采用。

随着这些网络上社交活动的增加，RWA行业正成为区块链行业中最热门的故事之一。RWA领域正在证明是区块链领域中最受关注的叙事之一。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

