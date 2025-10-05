ChainAware.ai，一个在人工智能(AI)预测分析和欺诈检测领域的领先平台，已宣布与 Tectum 建立战略合作伙伴关系，Tectum 是最快速且最具扩展性的区块链，每秒记录可达350万次转账。这次整合的唯一目的是通过更安全、可扩展和实时的加密货币交易方式保护用户的交易。

据消息来源，ChainAware 利用 AI 在诈骗和欺诈检测领域开展业务，确保全球用户钱包的安全。此外，其与 Tectum 的整合对这些平台而言将是一项非凡的成就。Tectum 因其在全球加密货币交易中提供最快速的服务而被视为世界上最快的区块链。ChainAware.ai 已通过其官方 X 账号发布了这一消息。

Tectum 为下一代区块链设立标准

Tectum 拥有世界上最佳的功能，不仅提供效率，还能保护用户免受未来威胁。为此，Tectum 有一个名为"实用性证明共识"的功能，该功能优先考虑效率和可扩展性，以提升用户体验。

此外，Tectum 还有另一个功能，即"量子防护 XFA 安全"，它将保护用户免受量子计算等未来攻击。这意味着 Tectum 不仅在当前情境中为用户提供便利，还为未来做好了准备。

另外，Tectum 的 SoftNote 功能与其他功能相比，是对用户和企业最具吸引力和最有益的功能之一。该功能提供零费用、非托管支付解决方案，其运作方式类似于数字现金，使加密货币实际上触手可及。

ChainAware.ai 和 Tectum 重新定义支付信任

在 ChainAware.ai 和 Tectum 的联盟中，ChainAware.ai 也通过其预测智能功能在保护用户方面发挥着关键作用，通过预测和标记可疑活动，防患于未然。同时，ChainAware 正在监控用户和企业，防范任何诈骗或恶意行为者。

此外，ChainAware 的钱包级分析功能提供对交易的深入洞察，纯粹目的是保护用户免受诈骗和黑客攻击。简而言之，将整个合作概括为一句话，这是朝着在数字世界中实现用户支付安全、可扩展性和透明度迈出的一步。