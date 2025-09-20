CFTC任命摩根大通和富兰克林邓普顿高管担任加密货币监管关键职位

CFTC正在巩固其在加密货币监管方面的主导地位，任命精英金融高管进入其顾问团队，同时在强大的新领导层下完善监管策略。CFTC在摩根大通和富兰克林邓普顿高管的掌舵下推进加密货币战略 美国商品期货交易委员会（CFTC）于9月19日宣布全球[...]的新成员 CFTC正在巩固其在加密货币监管方面的主导地位，任命精英金融高管进入其顾问团队，同时在强大的新领导层下完善监管策略。CFTC在摩根大通和富兰克林邓普顿高管的掌舵下推进加密货币战略 美国商品期货交易委员会（CFTC）于9月19日宣布全球[...]的新成员