CDARI与WebKey合作，解锁Web3中的跨链自由

CDARI，一个基于区块链的商业生态系统，已宣布与WebKey建立战略合作伙伴关系。WebKey是一个由区块链和人工智能驱动的网关，旨在使去中心化网络更加安全。这两家公司之间的合作旨在提供无缝的跨链交互、军事级安全性和用户友好的Web3采用流程。CDARI今天在其X平台的推文中宣布了这一合作关系。

CDARI和WebKey桥接链条以简化Web3

通过WebKey的先进互操作性框架，CDARI用户将能够在多个区块链之间无障碍交互。这一合作关系强调简化复杂的Web3功能，提供直观的界面，即使是非技术用户也能自信地使用。

整合的核心支柱是数字自主权和数据主权，确保用户对其资产和个人信息保持完全控制。通过结合CDARI的生态系统与WebKey的隐私优先基础设施，这一合作加强了去中心化所有权原则。

安全与可访问性的结合

两家公司强调，军事级安全和隐私保护将始终处于最前沿，平衡易用性与对网络威胁的强大防御。这确保了新手和经验丰富的Web3参与者都能在不影响安全的情况下探索去中心化金融和服务。

CDARI在其公告中指出，这一合作旨在解锁去中心化自由和经济机会的未来。这也强调了其打造更具包容性和安全的数字经济的愿景。此外，CDARI与WebKey之间的合作使两个平台都成为构建可扩展和互操作的Web3生态系统的关键参与者。