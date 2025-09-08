交易所DEX+
卡洛斯·阿尔卡拉斯通过在美国公开赛击败对手扬尼克·辛纳夺得世界第一排名

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:49
西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的美国公开赛网球锦标赛第十五天的男子单打决赛中击败意大利的扬尼克·辛纳后庆祝。（照片由CHARLY TRIBALLEAU / AFP拍摄）（照片由CHARLY TRIBALLEAU/AFP通过Getty Images提供）

AFP通过Getty Images

在这一代两位最伟大球员之间的美国公开赛男子决赛中，必然会有一方让步。

世界第二卡洛斯·阿尔卡拉斯在与他最大对手的比赛前，在整个赛事中未曾丢掉一盘。

第一名扬尼克·辛纳在硬地大满贯赛事中已经两年未尝败绩。

最终，阿尔卡拉斯在最大的舞台上表现得更加出色，利用他的速度、力量和挑战逻辑的网球几何学战胜了卫冕冠军辛纳，比分为6-2、3-6、6-1、6-4。这场比赛由唐纳德·特朗普和一众名人包括布鲁斯·斯普林斯汀、凯文·哈特、乔恩·哈姆、玛莎·斯图尔特和科特妮·考克斯观看。

在第四盘阿尔卡拉斯以5-4领先发球胜赛局时，辛纳用一记精彩的反手回球赢得制胜分，挽救了一个赛点。在第二个赛点上，阿尔卡拉斯以113英里/小时的ACE球结束了比赛，观众鼓掌，两位选手在网前相遇。

特朗普在劳力士包厢中站起来鼓掌。

在2025年连续第三场大满贯决赛的胜利中，阿尔卡拉斯从辛纳手中夺取了世界第一的排名。这是他的第六个大满贯冠军，今年的第二个冠军，也是第二个美国公开赛冠军（2022年）。

"我想先说说扬尼克，"阿尔卡拉斯在场上说。"你在整个赛季的表现令人难以置信。你参加的每场比赛都保持着很高水平。我见你的次数比见我家人还多...整周的表现都很出色。"

阿尔卡拉斯五次破发辛纳，而意大利人只破发了一次。这位西班牙人打出10个ACE球，没有双误，而辛纳有四次双误和两个ACE球。阿尔卡拉斯打出42个制胜分，24个非受迫性失误，而辛纳则有28个非受迫性失误，21个制胜分。

"我想先对卡洛斯和整个团队说，你们做得非常出色，"辛纳说。"恭喜，我知道这样的表现背后有很多艰苦的工作。你今天比我更好，所以好好享受吧。恭喜，这是一个伟大的时刻。"

"我今天尽了最大努力，我做不到更多了。"

这两位伟大的对手现在已经合计赢得了最近八个大满贯冠军，有效地将其他所有人——包括伟大的诺瓦克·德约科维奇——排除在大满贯争夺之外。

22岁的阿尔卡拉斯在罗兰·加洛斯决赛中从落后两盘的情况下击败了24岁的辛纳，而这位意大利人则在温网决赛中以四盘比分击败西班牙人作为回报。

意大利的扬尼克·辛纳在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的美国公开赛网球锦标赛第十五天的男子单打决赛中对西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯发球。（照片由KENA BETANCUR / AFP拍摄）（照片由KENA BETANCUR/AFP通过Getty Images提供）

AFP通过Getty Images

阿尔卡拉斯现在对阵辛纳的职业生涯战绩为10胜5负，包括在大满贯赛事中4胜2负，在硬地上7胜2负。

这位西班牙人获得了500万美元的奖金，而意大利人则赢得了250万美元。

"我喜欢这些挑战，"辛纳在比赛前说。"我喜欢把自己置于这些位置。他是一个能把我逼到极限的人。"

辛纳在半决赛中战胜菲利克斯·奥格-阿利亚西姆的过程中处理了一个腹部伤病，那场比赛他用了四盘才赢得胜利。

但他的教练说他进入决赛时状态很好。

"他状态100%，准备好了，"西蒙尼·瓦尼奥齐在ESPN转播中说。

西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的美国公开赛网球锦标赛第十五天的男子单打决赛中回球给意大利的扬尼克·辛纳。（照片由KENA BETANCUR / AFP拍摄）（照片由KENA BETANCUR/AFP通过Getty Images提供）

AFP通过Getty Images

辛纳在第三盘开始时落后0-3而变得沮丧。在被破发至0-2后，他用力将球从地面击向空中。

当阿尔卡拉斯保持领先3-0时，辛纳沮丧地将球拍砸在地上。

在第四盘，当辛纳的正手球出界时，阿尔卡拉斯破发取得3-2的优势。他以一记强劲的132英里/小时的ACE球保住发球局，领先4-2。

来源：https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2025/09/07/carlos-alcaraz-seizes-world-no-1-ranking-with-us-open-win-over-rival-jannik-sinner/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

