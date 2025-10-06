交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
随着第四季度开始时技术面更加坚挺以及一波来自[...]的头条新闻，Cardano和Ethereum重新成为焦点。这篇文章《Cardano对比Ethereum价格预测——哪个Layer-1先达到$5，而DOT推动稳定币投票？》首次发布于Coindoo。随着第四季度开始时技术面更加坚挺以及一波来自[...]的头条新闻，Cardano和Ethereum重新成为焦点。这篇文章《Cardano对比Ethereum价格预测——哪个Layer-1先达到$5，而DOT推动稳定币投票？》首次发布于Coindoo。

Cardano vs Ethereum 价格预测 — 哪个 Layer-1 先达到 $5 而 DOT 推动稳定币投票？

作者：Coindoo
2025/10/06 05:30
Solayer
LAYER$0.2485-3.75%
1
1$0.0279+18.62%
波卡
DOT$3.221-0.98%

随着第四季度开始，技术面更加坚实，顶级加密货币交易台也掀起了一波头条浪潮，Cardano和Ethereum重新成为焦点。最新价格分析指出了ADA持续反弹所需突破的关键水平，而技术分析师则认为ETH正在稳步迈向新高。 

Polkadot也正在通过链上投票推进一项原生的、以DOT作为抵押的稳定币提案——这一升级可能重塑其DeFi流动性架构，同时，MAGACOIN FINANCE在情绪转变和下一代山寨币受到越来越多关注的背景下，正稳步获得牵引力，成为外部投资者的最爱。 

Cardano (ADA) — 价格预测与第四季度催化剂

Cardano一直在$0.80–$0.85区间内徘徊，短期情绪取决于多头能否重新夺回附近阻力位。今日交易台分析指出$0.94–$1.02为决策区域；若无法守住20日均线(约$0.84)，可能滑向$0.75，而干净突破上方则为多周恢复创造空间。

ADA TradingView

日内追踪显示ADA大约在$0.85–$0.87，与其最近的整合区间一致，交易者正在等待催化剂。短期内突破阻力将验证向$1关口的动能；若跌破$0.75，市场可能在尝试另一轮上涨前重新测试更深层次的支撑位。

从结构上看，看涨论点依赖于Cardano有条不紊的扩展路线图（例如Hydra）以及其dApp生态系统中不断改善的参与度。 

Ethereum (ETH) — 价格预测与叙事

ETH继续在4千美元低位至中位区间波动，开发活动强劲，DeFi交易量稳定。Fundstrat的Mark Newton最近重申了$5,500的目标，基于有利的动能和接近$4,418–$4,375的逢低买入区域，如果资金流持续，ETH将成为十月中旬前的大盘股领头羊。

ETH TradingView

在各研究台中，Ethereum的rollup优先路线图加上ETF讨论的持续升温，使其在资金配置者心中占据重要位置，9月份的多份市场总结强调ETH相对于同行是更高确信度的L1。 

实际上，这表明ETH仍是最有可能在ADA达到$5之前触及$5K的热门选择，即使从当前水平来看，ADA的百分比上涨空间可能更大。

Polkadot (DOT) — 稳定币投票与DeFi创新

Polkadot的头条驱动因素：社区提出的pUSD提案，这是一种原生的以DOT作为抵押的算法稳定币，旨在深化链上流动性并减少对第三方稳定币的依赖。 

早期支持强劲，该措施被视为Polkadot DeFi的关键一步，如果通过最终检查并在关键平行链上线，价格观察者表示，确认的绿灯可能会强化DOT的改善结构，推向$4+区域。

MAGACOIN FINANCE作为外部投资者最爱获得发展

与大盘股一起，MAGACOIN FINANCE继续出现在观察名单中，作为一种安全的，经外部审计的资产，依靠更广泛的市场流动而非炒作周期。 

对投资者而言，新兴策略将ETH的机构轨迹ADA的不对称性结合起来——并适度接触一个稳步发展的小盘项目，该项目正在增加X/Telegram上的钱包活动，并在不过度扩张的情况下跟踪流动性条件。

聪明的投资者现在可以获得里程碑庆祝优惠：兑换代码PATRIOT100X时，限时提供50%额外奖励

总结

ETH仍然是统计上最有可能首先突破其大关口的选择，这得益于更强劲的交易量扩张和机构参与。ADA如果市场配合且技术面干净翻转，仍保持着通往更高价格的可信路径。DOT如果pUSD投票按预期完成，可能重写其DeFi故事——这是第四季度一个被低估的催化剂。

在这种组合中，MAGACOIN FINANCE作为多元化投资组合中的外部投资者最爱正在获得静默牵引力：较小的配置，明确的审计，安全至上，以及有纪律的沟通——旨在补充而非与L1重量级选手竞争。

了解更多关于MAGACOIN FINANCE的信息，请访问：
 网站：https://magacoinfinance.com
访问：https://magacoinfinance.com/access
Twitter/X：https://x.com/magacoinfinance
Telegram：https://t.me/magacoinfinance

本文为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。我们鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章《Cardano与Ethereum价格预测 — 哪个Layer-1将先达到$5，而DOT推进稳定币投票？》首发于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,288.13
$105,288.13$105,288.13

+1.47%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,544.54
$3,544.54$3,544.54

+0.82%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5203
$2.5203$2.5203

+8.82%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.50
$166.50$166.50

+2.44%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17936
$0.17936$0.17936

+0.71%