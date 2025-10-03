Cardano价格预测：鲸鱼积累和ETF上市指向长期15美元

积极的累积与价格的强劲回升不谋而合，使ADA上涨超过10%，并重新将1美元水平置于焦点。

同时，Cardano通过Brave获得了重大的曝光提升。这款以隐私为先的浏览器已将区块链完全整合到其原生钱包中，使ADA立即触及Brave全球1亿用户。除了存储和转移代币外，Brave的整合还为链上治理和参与Cardano生态系统项目打开了大门 - 所有这些都可以直接从浏览器完成。

这两项发展的时机值得注意。Cardano被纳入Hashdex加密指数ETF已经增加了机构曝光度，而零售兴趣可能会因Brave庞大的用户群而激增。这些催化剂共同推动了ADA可能即将突破的猜测，一些交易者瞄准了短期目标1.27美元。

长期预测更为大胆。分析师们将ADA的2020年图表进行对比 - 当时它从0.10美元飙升至3.00美元 - 表明重复这一表现最终可能在下一个牛市中将代币推向15美元。

阅读更多： Coinbase研究主管警告：只有少数加密货币财库将存活

对于Brave来说，添加Cardano强化了其多链钱包策略，该策略已经包括Ethereum和Solana。通过原生支持ADA，Brave消除了对扩展的需求，同时让用户能够通过单击探索代币交换和治理等功能。

在鲸鱼累积、ETF认可以及Cardano所见过的最大主流整合之一之间，势头似乎正在多方面建立。现在的问题是，这种采用和市场活动的融合是否最终将为ADA的下一次大行情奠定舞台。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

文章《Cardano价格预测：鲸鱼累积和ETF上市指向长期15美元》首次发表于Coindoo。