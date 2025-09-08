交易所DEX+
这篇文章《Cardano 新闻亮点发展成果，但分析师表示 Rollblock 可能在 11 月前增长 20 倍》发表在 BitcoinEthereumNews.com。2025 年加密货币投资者新闻热议最新的 Cardano 消息、GambleFi 新秀 Rollblock 的崛起，以及大量新项目争夺关注。一些交易者押注熟悉的山寨币，而其他人则关注可能带来指数级增长的预售代币。Rollblock 可能是震惊市场的一个，一些分析师表示它今年可能攀升至 50 倍。 Rollblock (RBLK)：供应紧缩正在形成 Rollblock (RBLK) 是一个运作中的 Web3 游戏中心，用户可以玩扑克、二十一点、老虎机和拥有数千场现场比赛的体育预测联盟。每次投注和支付都受到区块链保护，意味着完全透明且无操纵。安全性通过 SolidProof 审计得到保障，而通过 Visa、Mastercard、Apple Pay 和 Google Pay 的法币支付使任何初涉加密货币领域的人都能轻松使用。 魔力在于 Rollblock 如何将真实游戏活动与其代币持有者联系起来。事实上，其收益分享模式使 RBLK 成为 2025 年值得关注的顶级加密项目之一。与大多数仅存在于纸面上的新加密货币不同，Rollblock 已经处理了数百万美元的投注，拥有数千名活跃玩家。分析师警告供应紧缩即将来临，需求激增而供应保持固定。 - 在 Rollblock 的 GambleFi 平台上已投注超过 1500 万美元 - 12,000+ 人工智能驱动的游戏上线，从桌面经典游戏到区块链独家游戏 - 高达 30% 的每周收入通过回购和销毁分配给持有者 - RBLK 质押提供远高于许多顶级山寨币的收益 - 获得许可并完全审计以确保透明度 RBLK 代币经济学是早期买家称其为目前最佳加密预售的另一个原因。供应上限为 10 亿，平台收入的 30% 用于在...

Cardano 新闻亮点开发成果，但分析师表示 Rollblock 可能在 11 月前增长 20 倍

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:58
加密货币新闻

2025年的投资者新闻热议着最新的Cardano消息、GambleFi新秀Rollblock的崛起，以及大量争夺关注的新项目。

虽然一些交易者正在押注熟悉的山寨币，但其他人则关注可能带来指数级增长的预售代币。Rollblock可能是震惊市场的一个，一些分析师表示它今年可能攀升高达50倍。

Rollblock (RBLK)：正在形成的供应紧缩

Rollblock (RBLK)是一个运作中的Web3游戏中心，用户可以在这里玩扑克、二十一点、老虎机和拥有数千场现场比赛的体育预测联盟。每一次投注和支付都受到区块链的保护，意味着完全透明且无操纵。

安全性已通过SolidProof审计得到保障，而通过Visa、Mastercard、Apple Pay和Google Pay的法定货币支付使其对任何刚接触加密货币的人都很友好。

其魔力在于Rollblock如何将真实的游戏活动与其代币持有者联系起来。事实上，其收益分享模式使RBLK成为2025年值得关注的顶级加密项目之一。

与大多数仅存在于纸面上的新加密货币不同，Rollblock已经处理了数百万美元的投注，拥有数千名活跃玩家。分析师警告供应紧缩即将来临，需求激增而供应保持固定。

  • 在Rollblock的GambleFi平台上已投注超过1500万美元
  • 12,000+人工智能驱动的游戏上线，从经典桌面游戏到区块链独家游戏
  • 每周收入的30%通过回购和销毁分配给持有者
  • RBLK质押提供远高于许多顶级山寨币的收益
  • 获得许可并完全审计以确保透明度

RBLK代币经济学是早期买家称其为目前最佳加密预售的另一个原因。供应上限为10亿，平台收入的30%用于在公开市场购买RBLK。其中60%被销毁以永久减少供应，而40%被循环用于质押奖励，年收益率高达30%。

代币已以0.068美元售出83%，早期采用者获得了超过500%的收益。

加密教授分析了Rollblock如何永远改变价值5000亿美元的游戏行业，强调了DeFi和收入支持机制的结合：

指标Rollblock (RBLK)Cardano (ADA)
总供应量10亿450亿
市值预售296.3亿美元
收入分享是（每周30%回购）
活跃生态系统12,000+游戏不断增长的L1 dApps
潜在倍数20-50倍较慢的轨迹

Cardano新闻(ADA)：尽管鲸鱼抛售，生态系统仍然坚韧

Cardano今日交易价格为0.8285美元。

正如交易员@Pocoloco2所指出的，"保持在0.80美元以上使前景倾向于上行，0.88-0.92美元是下一个需要关注的阻力位。"

现实更为复杂。

最近鲸鱼抛售了超过5000万ADA，拖累了市场情绪。图表显示持有100万到1000万ADA币的钱包正在减持头寸，动摇了对近期动能的信心。

尽管如此，Cardano新闻热议着Grayscale申请代号为GADA的Cardano ETF。这表明机构对顶级加密货币的兴趣，即使鲸鱼抛售引发疑虑。如果监管批准通过，Cardano可能会看到资金流入，抵消零售抛售。

仅此一点就使Cardano成为2025年值得关注的最佳山寨币之一，即使短期压力阻碍其发展。

向稀缺性和真实效用的转变

Rollblock和Cardano之间的对比非常明显。Cardano依靠监管和机构步骤实现缓慢、稳定的增长。Rollblock则在稀缺模式中蓬勃发展，每一个游戏和每一位玩家都为代币持有者带来价值。

Rollblock拥有供应紧缩、活跃的生态系统和在2025年加密牛市中蓬勃发展的结构。如果分析师是对的，其向20倍的增长可能只是开始。

立即发现Rollblock (RBLK)预售的激动人心机会！

网站: https://presale.rollblock.io/

社交媒体: https://linktr.ee/rollblockcasino

本出版物为赞助内容。Coindoo不为本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料背书或承担责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动前进行自己的研究。Coindoo不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Coindoo记者

来源: https://coindoo.com/cardano-news-highlights-development-wins-yet-analysts-say-rollblock-could-20x-before-november/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

