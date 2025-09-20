交易所DEX+
Cardano Foundation 正在与 Token Terminal 合作，为专业投资者提供 300K+ 机构级别的原生代币分析。Cardano Foundation 正在与 Token Terminal 合作，为专业投资者提供 300K+ 机构级别的原生代币分析。

卡尔达诺基金会和Token Terminal签署机构覆盖协议

作者：Blockchainreporter
2025/09/20 13:00
cardano64587

Cardano基金会宣布与主要区块链分析服务提供商之一Token Terminal建立战略合作伙伴关系。这项合作将致力于将Cardano原生代币生态系统NCDs的机构覆盖范围扩展到更广泛的水平。这种合作关系也将成为向加密世界最先进的区块链之一提供专业金融信息和工具的另一个重要步骤。

机构投资者的数据可见性

新平台将在Token Terminal提供的详细分析下全面覆盖Cardano上的原生代币。该平台在全球拥有超过300,000个机构客户。Token Terminal标准化了重要区块链和去中心化应用程序的金融和替代信息。这使其在展示Cardano所代表的多资产的卓越特性方面处于绝佳的合作时机。

这一联盟针对获取Cardano生态系统信息方面前所未有的机构空白。大多数区块链技术依赖智能合约来创建代币。然而，Cardano的货币问题可以在不需要智能合约协助的情况下进行说明和执行。这种主要架构差异导致传统分析平台难以在Cardano系统内提供绝对覆盖。

Token Terminal将提供一个全面的区块链数据中心。它协调各种网络之间的金融和替代数据。该平台结合了实时分析、可定制文档和企业级API访问。这提供了机构质量的区块链措施。

传统金融与DeFi的交叉点

这不仅仅是简单的数据整合，而是将Cardano的原生代币推向机构投资者的战略决策。它使金融机构和资产交易专业人士能够计算使用常见金融指标来分析资产。加密货币的机构应用正在增加，这从资产最近在其原生代币基础设施中对Cardano的2300万美元投资中可见一斑。Token Terminal在其他网络（如TON）上展示的经验，证明了将区块链生态系统适应机构设置的可能性，允许在链上使用高阶分析。

Cardano生态系统战略意义

Cardano基金会与Token Terminal的合作是机构采用的重要举措之一。它有助于避免Layer 1区块链在机构交易量/资本吸引力方面的挤出效应。它增加了Cardano与其他Layer 1区块链的竞争力。它通过金融市场的统一性和包含两种原生代币，为技术在组织层面上的采用提供了入口。

这结合了分析并改善了机构尽职调查和投资组合管理，并提高了Cardano生态系统的开放性和可靠性。这与Cardano构建机构级基础设施的更广泛方法一致。围绕Cardano的区块链创新正在通过支持数字资产、自治组织来改变行业，这些组织需要去中心化并忽视了区块链经济。这些趋势表明Cardano有策略地在全球开发更多区块链解决方案。

结论

Cardano基金会与Token Terminal的合作形成了机构采用方面的主要进步之一。它填补了空白，因为它为机构投资者提供了专业的金融指标和数据。这种整合强调了Cardano拥有的技术优势，并满足了不断变化的加密市场中对可靠工具的增长需求。

