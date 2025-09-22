交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《Cardano (ADA)目标$5，但这枚币可能在ADA达到目标前从不到$0.005上涨至$0.50》发表在BitcoinEthereumNews.com。Cardano长期以来一直是加密货币中最具韧性的项目之一。其支持者常常认为$5是一个现实的长期目标，但达到这一目标可能需要多年的稳定采用。另一方面，Little Pepe在其预售期间已经引起轰动，它可能在ADA最终触及$5之前从$0.0022上涨至$0.50。早期买家已经获得了120%的收益，而进入第13阶段的投资者在发布前仍可期待另外36.36%的上涨空间。 Cardano (ADA)：缓慢建设迈向$5 Cardano，也被称为ADA，带有研究驱动型区块链的标签。在撰写本文时，根据CoinMarketCap，ADA的价格约为$0.91。要使ADA达到$5，必须满足几个条件。生态系统需要在去中心化金融方面取得显著增长，更广泛地使用其智能合约，以及企业和政府的更强采用。当前的升级如Hydra旨在提高可扩展性，如果ADA要与Ethereum和Solana竞争，这将是至关重要的。挑战在于ADA面临大量竞争，虽然基本面稳固，但通往$5的道路可能是渐进的而非爆发性的。 ADA价格图表 | 来源：CoinMarketCap Little Pepe (LILPEPE)：具有实用性的迷因币 当ADA采取缓慢稳健的路线时，Little Pepe在其预售中迅速前进。作为一种有趣但功能性的迷因币，LILPEPE将自己定位为不仅仅是另一个社区代币。在撰写本文时，预售处于第13阶段，代币价格为$0.0022，最近从$0.0021上涨。预售已筹集超过$25.5百万，已售出超过15.7十亿代币，计划在此阶段售出17.25十亿代币。Little Pepe不仅仅是一个迷因币。它运行在...这篇文章《Cardano (ADA)目标$5，但这枚币可能在ADA达到目标前从不到$0.005上涨至$0.50》发表在BitcoinEthereumNews.com。Cardano长期以来一直是加密货币中最具韧性的项目之一。其支持者常常认为$5是一个现实的长期目标，但达到这一目标可能需要多年的稳定采用。另一方面，Little Pepe在其预售期间已经引起轰动，它可能在ADA最终触及$5之前从$0.0022上涨至$0.50。早期买家已经获得了120%的收益，而进入第13阶段的投资者在发布前仍可期待另外36.36%的上涨空间。 Cardano (ADA)：缓慢建设迈向$5 Cardano，也被称为ADA，带有研究驱动型区块链的标签。在撰写本文时，根据CoinMarketCap，ADA的价格约为$0.91。要使ADA达到$5，必须满足几个条件。生态系统需要在去中心化金融方面取得显著增长，更广泛地使用其智能合约，以及企业和政府的更强采用。当前的升级如Hydra旨在提高可扩展性，如果ADA要与Ethereum和Solana竞争，这将是至关重要的。挑战在于ADA面临大量竞争，虽然基本面稳固，但通往$5的道路可能是渐进的而非爆发性的。 ADA价格图表 | 来源：CoinMarketCap Little Pepe (LILPEPE)：具有实用性的迷因币 当ADA采取缓慢稳健的路线时，Little Pepe在其预售中迅速前进。作为一种有趣但功能性的迷因币，LILPEPE将自己定位为不仅仅是另一个社区代币。在撰写本文时，预售处于第13阶段，代币价格为$0.0022，最近从$0.0021上涨。预售已筹集超过$25.5百万，已售出超过15.7十亿代币，计划在此阶段售出17.25十亿代币。Little Pepe不仅仅是一个迷因币。它运行在...

Cardano (ADA) 目标 $5，但这种币可能在 ADA 达到目标前从不到 $0.005 涨至 $0.50

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 07:01
Waves
WAVES$0,7385+1,06%
FUNToken
FUN$0,002263-1,86%
RISE
RISE$0,008003-4,48%
Moonveil
MORE$0,00473-9,03%
Movement
MOVE$0,06341+0,63%
爱达币
ADA$0,5873+1,67%

Cardano 长期以来一直是加密货币领域最具韧性的项目之一。其支持者常常认为 5 美元的价格是一个现实的长期目标，但要达到这个目标可能需要多年的稳定采用。另一方面，Little Pepe 在其预售期间已经引起了轰动，它可能在 ADA 最终触及 5 美元之前从 0.0022 美元上涨到 0.50 美元。早期买家已经获得了 120% 的收益，而进入第 13 阶段的投资者在正式上线前仍可期待另外 36.36% 的上涨空间。

Cardano (ADA)：缓慢迈向 5 美元

Cardano，也被称为 ADA，以研究驱动型区块链为标语。在撰写本文时，根据 CoinMarketCap 的数据，ADA 的价格在 0.91 美元左右交易。要使 ADA 达到 5 美元，必须满足几个条件。生态系统需要在去中心化金融方面取得显著增长，其智能合约的使用范围更广，以及企业和政府的更强采用。当前的升级如 Hydra 旨在提高可扩展性，如果 ADA 要与 Ethereum 和 Solana 竞争，这将是至关重要的。挑战在于 ADA 面临大量竞争，虽然基本面稳固，但通往 5 美元的道路可能是渐进的，而非爆发性的。

ADA 价格图表 | 来源：CoinMarketCap

Little Pepe (LILPEPE)：具有实用性的迷因币

当 ADA 采取缓慢稳健的路线时，Little Pepe 正在其预售中快速前进。作为一种有趣但功能性的迷因币，LILPEPE 将自己定位为不仅仅是另一个社区代币。在撰写本文时，预售处于第 13 阶段，代币价格为 0.0022 美元，最近从 0.0021 美元上涨。预售已经筹集了超过 2550 万美元，在计划的 172.5 亿代币中已售出超过 157 亿代币。Little Pepe 不仅仅是一个迷因币。它运行在一个为超低费用、高速度和安全交易而构建的第 2 层系统上。它还包括反机器人保护，为真正的持有者提供最佳体验。迷因文化和强大技术的结合使 LILPEPE 在拥挤的市场中脱颖而出。

不断增长的信誉和投资者关注

信誉在加密货币领域至关重要，而 Little Pepe 迅速证明了自己。该项目已经通过 Certik 审计并获得了强有力的评级，这让投资者对其代码和安全性充满信心。它还被列入 CoinMarketCap，这提高了可见度，并将其带入每天搜索市场的新买家的视野。势头是不可否认的。在今年 6 月至 8 月期间，谷歌数据追踪显示 Little Pepe 在 ChatGPT 的迷因币问题量趋势中达到 100 的峰值，超过了 Dogecoin、Shiba Inu 和 PEPE 本身。这种关注度的激增显示了叙事如何迅速转向这个项目。

预售经济学是故事变得有趣的地方。第 1 阶段购买的早期投资者已经上涨了 120%。在撰写本文时，第 13 阶段的投资者仍以 0.0022 美元的价格获得交易，因为上线价格设定为 0.0030 美元，这意味着在 LILPEPE 甚至还未上交易所前就有约 36.36% 的潜在收益。总共有 19 个阶段，考虑到最后几个阶段的快速售罄，需求将保持强劲。正在进行的 77.7 万赠品和新的超级赠品，奖励从第 12 阶段到第 17 阶段的顶级买家超过 15 ETH 的奖品，你可以看到为什么参与度不断攀升。

最终想法

Cardano 仍然是一个拥有最忠诚社区之一的坚实区块链，其通往 5 美元的长期路径仍在进行中。但希望获得更快增长的投资者可能会在 Little Pepe 中找到更多上涨空间。在撰写本文时，预售价格为 0.0022 美元，在上线前还有 36.36% 的增长空间，而早期投资者已经享受到 120% 的增长。凭借强大的路线图、Certik 审计、CoinMarketCap 上市以及迷因文化的能量，LILPEPE 可能在 ADA 触及 5 美元之前就上涨至 0.50 美元。如果你感到好奇，可以查看 Little Pepe 预售或加入 Telegram 社区，了解项目的发展情况。在加密货币叙事快速变化的世界中，它可能是定义下一波具有真实价值的迷因币浪潮的代币。

有关 Little Pepe (LILPEPE) 的更多信息，请访问以下链接：

网站： https://littlepepe.com

白皮书： https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram： https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X： https://x.com/littlepepetoken

来源：https://finbold.com/cardano-ada-targets-5-but-this-coin-could-rise-from-under-0-005-to-0-50-before-ada-hits-its-goal/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0,15339+11,66%
1
1$0,02851+20,34%
4
4$0,06456+3,14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0,01699+0,05%
Oasis
ROSE$0,02171-5,07%
Union
U$0,006056-1,73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0,0000056+1,81%
1
1$0,02851+20,34%
MAY
MAY$0,02798+1,45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 307,34
$105 307,34$105 307,34

+1,49%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 544,98
$3 544,98$3 544,98

+0,83%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5237
$2,5237$2,5237

+8,96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,63
$166,63$166,63

+2,52%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17945
$0,17945$0,17945

+0,76%