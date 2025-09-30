交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR Predictive Oncology，一家纳斯达克上市的癌症研究公司，推出了以Aethir的ATH代币为中心的3.444亿美元数字资产库，成为首家持有去中心化物理基础设施网络（DePIN）代币的上市公司。资本策略涉及两次同步进行的公募股权私募（PIPEs），结合现金投资和实物贡献[...] 这篇文章《癌症研究公司Predictive Oncology推出3.44亿美元数字资产库》首次发表于CoinCentral。TLDR Predictive Oncology，一家纳斯达克上市的癌症研究公司，推出了以Aethir的ATH代币为中心的3.444亿美元数字资产库，成为首家持有去中心化物理基础设施网络（DePIN）代币的上市公司。资本策略涉及两次同步进行的公募股权私募（PIPEs），结合现金投资和实物贡献[...] 这篇文章《癌症研究公司Predictive Oncology推出3.44亿美元数字资产库》首次发表于CoinCentral。

癌症研究公司Predictive Oncology推出3.44亿美元数字资产库

作者：Coincentral
2025/09/30 15:35
Aethir
ATH$0.02585+0.19%
TokenFi
TOKEN$0.007181-2.61%
PUBLIC
PUBLIC$0.03375+9.01%
KIND
KIND$0.000853-4.28%

摘要

  • 纳斯达克上市的癌症研究公司Predictive Oncology推出了一个价值3.444亿美元的数字资产库，以Aethir的ATH代币为中心，成为首家持有去中心化物理基础设施网络(DePIN)代币的上市公司
  • 资本策略涉及两次同步进行的公开股权私募(PIPEs)，结合现金投资和ATH代币的实物贡献，在DNA Fund和BTIG的指导下构建
  • 在宣布后的周一，Predictive Oncology的股票飙升超过70%，达到自3月以来的最高水平
  • 在这次转型之前，该公司作为仙股交易，2025年第二季度收入仅为2,682美元，每季度净亏损超过200万美元
  • Aethir是一个为人工智能和游戏应用提供GPU基础设施的去中心化云网络，ATH代币目前交易价格低于0.06美元，市值约为23亿美元

Predictive Oncology于2025年9月29日宣布成立3.444亿美元的数字资产库。这家癌症研究公司将重点持有Aethir的ATH代币。

此举使Predictive Oncology成为首家持有和管理去中心化物理基础设施网络代币的纳斯达克上市公司。DePIN指的是协调物理计算资源的基于区块链的网络。

DNA Fund为资本策略提供了指导。BTIG担任配售代理。交易被构建为两次同步进行的公开股权私募。

一次配售涉及现金投资。另一次涉及ATH代币的实物贡献。这种混合结构允许公司将代币化的DePIN基础设施记录为资产负债表资产。

Aethir运营一个提供GPU基础设施的去中心化云网络。该网络服务于人工智能应用、高性能计算和游戏。它使用区块链技术协调对物理计算资源的访问。

ATH代币目前交易价格低于0.06美元。根据CoinMarketCap，该代币的市值约为23亿美元。在资产库宣布后的24小时内，ATH的交易量增加了超过330%。

股票反应和公司背景

在宣布后的周一，Predictive Oncology的股票跳升超过70%。这次反弹推动股价达到自3月以来的最高水平。

Predictive Oncology Inc. (POAI)Predictive Oncology Inc. (POAI)

在这次转型之前，该公司在财务上一直挣扎。Predictive Oncology在过去两年一直作为仙股交易。2025年第二季度收入仅为2,682美元。

第一季度收入达到110,310美元。公司在每个期间都录得超过200万美元的净亏损。Predictive Oncology在最近一个季度通过市场发行设施筹集了约586,000美元。

3月，该公司出售了其Skyline Medical部门。该部门为医疗中心制造自动化液体废物管理设备。这次出售是减少开支并重新聚焦于人工智能驱动的药物发现策略的一部分。

小型市值公司中的增长趋势

Predictive Oncology加入了其他采用数字资产库模式的小型和微型市值公司。7月，生物技术公司180 Life Sciences更名为ETHZilla。该公司宣布计划积累以太币作为库存资产。

其他上市公司也采取了类似举措。Mill City Ventures、Nature's Miracle、Upexi、Helius Medical Technologies和AVAX One已将加密资产整合到其资产负债表中。AVAX One以前被称为AgriFORCE Growing Systems。

渣打银行分析师对数字资产库公司发出警告。他们表示，这些公司可能面临估值压缩。市场净资产价值一直在下降。

市场净资产价值比较公司的企业价值与其加密货币持有量。渣打银行指出市场饱和是最近压缩的主要驱动因素。2025年，许多公司采用了数字资产库策略。

该公司计划使用配售所得收益购买ATH代币。资金还将支持一般公司用途。DNA Holdings Venture Inc担任该计划的战略顾问。

这篇文章《癌症研究公司Predictive Oncology推出3.44亿美元数字资产库》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,314.00
$105,314.00$105,314.00

+1.49%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,539.61
$3,539.61$3,539.61

+0.68%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5221
$2.5221$2.5221

+8.89%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.29
$166.29$166.29

+2.31%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17924
$0.17924$0.17924

+0.65%