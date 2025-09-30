摘要

纳斯达克上市的癌症研究公司Predictive Oncology推出了一个价值3.444亿美元的数字资产库，以Aethir的ATH代币为中心，成为首家持有去中心化物理基础设施网络(DePIN)代币的上市公司

资本策略涉及两次同步进行的公开股权私募(PIPEs)，结合现金投资和ATH代币的实物贡献，在DNA Fund和BTIG的指导下构建

在宣布后的周一，Predictive Oncology的股票飙升超过70%，达到自3月以来的最高水平

在这次转型之前，该公司作为仙股交易，2025年第二季度收入仅为2,682美元，每季度净亏损超过200万美元

Aethir是一个为人工智能和游戏应用提供GPU基础设施的去中心化云网络，ATH代币目前交易价格低于0.06美元，市值约为23亿美元

Predictive Oncology于2025年9月29日宣布成立3.444亿美元的数字资产库。这家癌症研究公司将重点持有Aethir的ATH代币。

此举使Predictive Oncology成为首家持有和管理去中心化物理基础设施网络代币的纳斯达克上市公司。DePIN指的是协调物理计算资源的基于区块链的网络。

DNA Fund为资本策略提供了指导。BTIG担任配售代理。交易被构建为两次同步进行的公开股权私募。

一次配售涉及现金投资。另一次涉及ATH代币的实物贡献。这种混合结构允许公司将代币化的DePIN基础设施记录为资产负债表资产。

Aethir运营一个提供GPU基础设施的去中心化云网络。该网络服务于人工智能应用、高性能计算和游戏。它使用区块链技术协调对物理计算资源的访问。

ATH代币目前交易价格低于0.06美元。根据CoinMarketCap，该代币的市值约为23亿美元。在资产库宣布后的24小时内，ATH的交易量增加了超过330%。

股票反应和公司背景

在宣布后的周一，Predictive Oncology的股票跳升超过70%。这次反弹推动股价达到自3月以来的最高水平。

Predictive Oncology Inc. (POAI)

在这次转型之前，该公司在财务上一直挣扎。Predictive Oncology在过去两年一直作为仙股交易。2025年第二季度收入仅为2,682美元。

第一季度收入达到110,310美元。公司在每个期间都录得超过200万美元的净亏损。Predictive Oncology在最近一个季度通过市场发行设施筹集了约586,000美元。

3月，该公司出售了其Skyline Medical部门。该部门为医疗中心制造自动化液体废物管理设备。这次出售是减少开支并重新聚焦于人工智能驱动的药物发现策略的一部分。

小型市值公司中的增长趋势

Predictive Oncology加入了其他采用数字资产库模式的小型和微型市值公司。7月，生物技术公司180 Life Sciences更名为ETHZilla。该公司宣布计划积累以太币作为库存资产。

其他上市公司也采取了类似举措。Mill City Ventures、Nature's Miracle、Upexi、Helius Medical Technologies和AVAX One已将加密资产整合到其资产负债表中。AVAX One以前被称为AgriFORCE Growing Systems。

渣打银行分析师对数字资产库公司发出警告。他们表示，这些公司可能面临估值压缩。市场净资产价值一直在下降。

市场净资产价值比较公司的企业价值与其加密货币持有量。渣打银行指出市场饱和是最近压缩的主要驱动因素。2025年，许多公司采用了数字资产库策略。

该公司计划使用配售所得收益购买ATH代币。资金还将支持一般公司用途。DNA Holdings Venture Inc担任该计划的战略顾问。

这篇文章《癌症研究公司Predictive Oncology推出3.44亿美元数字资产库》首次发表于CoinCentral。