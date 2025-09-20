加元坚挺尽管7月零售销售疲软

尽管7月零售销售疲软，加元仍然走强，美元/加元在未能守住1.3800关口后回落。

7月加拿大家庭支出减弱，零售销售下滑0.8%，而不含汽车销售则下降1.2% 。

。 美元指数在美联储谨慎指引后，受韧性需求支撑，维持在六日高点附近。

周五，加元(CAD)对美元(USD)走强，美元/加元结束了连续两日的上涨势头，尽管美元走强且零售销售数据疲软，但仍收窄了早些时候的日内跌幅。

撰文时，该货币对在1.3778附近交易，从日内高点1.3825回落，因多头未能维持在1.3800心理关口上方的动能。同时，衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)保持着美联储会议后的反弹势头，在97.63附近的六日高点交易。

加拿大统计局报告称，7月零售销售环比下降0.8%，符合预期，此前6月数据从1.5%上修至1.6%。不含汽车销售下降1.2%，降幅大于预期的-0.7%，不过前一个月的数据从1.9%上修至2.2%。这些数据凸显了国内需求的软化，引发了对强劲第二季度后消费支出势头的担忧。

该数据发布之际正值本周关键央行决策出台。加拿大银行(BoC)将其政策利率下调25个基点至2.50%。政策制定者将增长放缓、出口疲软和劳动力市场裂痕作为放松政策的理由。行长蒂夫·麦克勒姆强调，银行准备在"风险上升"时进一步放松政策。隔夜指数掉期显示，10月29日会议再次降息的可能性约为40%，到12月升至近75%。

美联储(Fed)也将利率下调25个基点至4.00%-4.25%的目标区间，理由是劳动力市场风险上升，同时对通胀保持谨慎立场。根据CME FedWatch工具，市场预计10月有91%的可能性降息25个基点，12月再次行动的可能性接近80%。这与美联储更新的点阵图一致，该图显示年内还将有约50个基点的额外宽松，尽管美联储主席鲍威尔强调货币政策将继续取决于数据。

简而言之，两家央行都在放松政策，但美联储谨慎行事，而加拿大银行则显得更加灵活且公开鸽派，因为加拿大的通胀比美国更接近目标。