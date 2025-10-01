交易所DEX+
Cardano (ADA) 目前交易价格在 $0.78–$0.80 之间，在 $0.83–$0.85 的强阻力位下挣扎，该阻力位是 50/100/200 日均线的汇合处。预测市场目前给予美国 Cardano 现货 ETF 获批 91%–95% 的可能性，暂定日期为 2025 年 10 月底。相关阅读：以太坊创始人抛售这些迷因币数十亿美元，这是 2021 年柴犬币情况的重演吗？这一叙述帮助稳定了 9 月下跌后的市场情绪。多头认为机构准入可能会效仿 BTC/ETH 的 ETF 策略，通过增加流动性和扩大需求。然而，期权活动仍然低迷，最近的多头清算表明交易者在明确突破前对追逐收益持谨慎态度。如果 ADA 收盘价超过 $0.85，潜在上行目标是 $0.87（斐波那契 0.382）和 $0.90（斐波那契 0.5）。 Cardano (ADA) 关键水平：$0.78 支撑位，然后是 $0.75 和 $0.71 Cardano (ADA) 近期结构是在从接近 $0.95 的高点回调后，在 $0.78 和 $0.83 之间形成区间。动能已从超卖水平有所改善，但抛物线 SAR 仍在价格之上，趋势尚未完全翻转。即时支撑位在 $0.78，更深的流动性区域在 $0.75 和 $0.71；若失守则暴露 $0.68 作为最后主要防线。分析师还指出较低时间框架上存在死叉风险，这意味着若无新催化剂，反弹可能会减弱。宏观因素仍具影响力：金融条件收紧或比特币回调可能减少山寨币买盘，即使 ETF 头条保持强势，也会使 ADA 受阻于阻力位之下。 ADA 价格在日线图上横向波动。来源：Tradingview 上的 ADAUSD 2026 年熊市情景：为何低于 $0.30 并非不可能 展望未来几周之后，一些策略师警告 ADA 可能在 2026 年重访低于 $0.30 的水平。理由是：在接近 $0.80 时市值约为 $34B，除非使用增长显著加速，否则估值倍数可能会收缩。虽然 Cardano 推动研究驱动的升级（Ouroboros Leios，Omega 路线图）并拥有八年无停机记录，但批评者指出应用采用缓慢，资本转向更新的生态系统，以及 ETF 关注可能将资金流向少数大市值币种。如果全球流动性收紧，ETF 表现不佳，或结构性需求减弱，延长的周期可能将 ADA 推向 $0.30 以下的价值区域，长期买家可能会在那里进场。 相关阅读：分析师警告狗狗币突破可能"迅速发生" 短期内，关注 $0.83–$0.85 的趋势反转和下行的 $0.78/$0.75。ETF 故事为 ADA 提供了真正的催化剂，但实际交付和需求必须实现。没有这些，2026 年低于 $0.30 的情景仍是可能的风险，特别是如果宏观经济逆风出现。 封面图片来自 ChatGPT，ADAUSD 图表来自 Tradingview

卡尔达诺会跌破0.30美元吗？ETF猜测和分析师警告笼罩ADA前景

作者：NewsBTC
2025/10/01 11:00
Cardano (ADA) 目前交易价格在 $0.78–$0.80 之间，在 $0.83–$0.85 的强阻力位下挣扎，该阻力位是 50/100/200 日均线的汇合处。预测市场目前给予美国 Cardano 现货 ETF 获批 91%–95% 的可能性，暂定日期为 2025 年 10 月底。

这一叙述帮助稳定了 9 月下跌后的市场情绪。多头认为机构准入可能会效仿 BTC/ETH 的 ETF 策略，通过增加流动性和扩大需求。

然而，期权活动仍然低迷，最近的多头清算表明交易者在明确突破前对追逐收益持谨慎态度。如果 ADA 收盘价超过 $0.85，潜在上行目标是 $0.87（斐波那契 0.382）和 $0.90（斐波那契 0.5）。

Cardano (ADA) 关键水平：$0.78 支撑位，然后是 $0.75 和 $0.71

Cardano (ADA) 近期结构是在从接近 $0.95 的高点回调后，在 $0.78 和 $0.83 之间形成区间。动能已从超卖水平有所改善，但抛物线 SAR 仍在价格之上，趋势尚未完全翻转。

即时支撑位在 $0.78，更深的流动性区域在 $0.75 和 $0.71；若失守则暴露 $0.68 作为最后的主要防线。分析师还指出在较低时间框架上存在死叉风险，这意味着若无新催化剂，反弹可能会减弱。

宏观因素仍具影响力：金融条件收紧或比特币回调可能减少山寨币买盘，即使 ETF 头条保持强势，也会使 ADA 受阻于阻力位之下。

2026 年熊市情景：为何低于 $0.30 并非不可能

展望未来几周之后，一些策略师警告 ADA 可能在 2026 年重返低于 $0.30 的水平。理由是：在接近 $0.80 时市值约为 $34B，除非使用增长显著加速，否则估值倍数可能会收缩。

虽然 Cardano 推动研究驱动的升级（Ouroboros Leios，Omega 路线图）并拥有八年无停机记录，但批评者指出应用采用缓慢，资金转向更新的生态系统，以及 ETF 关注可能将资金流向少数大市值币种。

如果全球流动性收紧，ETF 表现不佳，或结构性需求减弱，延长的周期可能将 ADA 推向低于 $0.30 的价值区域，长期买家可能会在那里进场。

短期内，关注 $0.83–$0.85 的趋势反转和下行的 $0.78/$0.75。ETF 故事为 ADA 提供了真正的催化剂，但实际交付和需求必须实现。没有这些，2026 年低于 $0.30 的情景仍是可能的风险，特别是如果宏观经济逆风出现。

封面图片来自 ChatGPT，ADAUSD 图表来自 Tradingview

