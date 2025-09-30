交易所DEX+
BTC 价格能否保持其"十月上涨"的连胜纪录？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 21:59
比特币
十月历来是比特币表现最强劲的月份之一，由于其持续增长的记录，常被称为"上涨十月"。在过去十年中，这一领先的数字资产在十月份收盘时多数呈现上涨趋势，尤其是在2017年和2021年这样的突出年份，比特币分别上涨了49%和40%。 

然而，今年可能会有所不同。随着加密货币市场近几周表现平淡，美联储降息对美元的影响，以及机构兴趣减弱，BTC在进入2025年10月时面临更加不确定的道路。

"上涨十月"面临阻力，BTC持有率下滑

根据Glassnode的数据，比特币的持有者保留率自9月14日以来稳步下降，并继续呈下降趋势。截至发稿时，该比率为80.17%，在过去16天内下降了1%。 

BTC持有者保留率。来源：Glassnode

持有者保留率追踪在连续30天期间内保持BTC余额的地址百分比。它简单地衡量持有者保留其币的时间长短。 

保留率下降反映了持有者信念的缺乏。这表明更多投资者正在将币转移到交易所或清算头寸，而不是长期持有。

如果这种情况持续下去，可能会降低买方稳定性，使BTC在未来几周内更容易出现更剧烈的价格波动。

衍生品市场倾向看跌

该币的接盘方买卖比率在整个9月大多记录低于1的值，确认了衍生品交易者中的看跌情绪。根据CryptoQuant的数据，截至发稿时，该比率为0.95。

比特币接盘方买卖比率。来源：CryptoQuant

这一指标衡量资产期货市场中买入和卖出交易量之间的比率。高于1的值表示买入量大于卖出量，而低于1的值表明更多期货交易者正在分散其持有量以防止损失。 

对于BTC而言，衍生品市场持续的看跌倾向表明做空者日益占据主导地位，加强了下行偏向。

除非这一比率重新回到1以上，显示买方压力恢复，否则十月对这一领先币种可能仍然充满挑战。

鲸鱼活动减少，市场深度减弱

鲸鱼兴趣下降也增加了BTC价格的下行压力。根据Santiment的数据，持有10,000至100,000 BTC的大型投资者在过去一周减少了50,000个币的持有量。 

BTC供应分布。来源：Glassnode

从历史上看，鲸鱼参与与BTC的上涨密切相关，因为这些资金雄厚的参与者提供了维持上行走势所需的流动性和动力。

因此，这类活动的缺席增加了另一层风险。没有鲸鱼需求，仅靠零售资金流可能不足以推动十月强劲反弹。

BTC处于边缘—接下来是$107,000还是$119,000？

截至发稿时，BTC交易价格为$113,968。如果这种看跌势头持续到十月，该币可能会测试$111,961附近的直接支撑位。 

如果抛售继续，且卖出加速，该币价格可能会下跌至$107,557。

BTC价格分析。来源：TradingView

相反，如果需求恢复，受宏观条件改善和需求恢复的推动，BTC可能会尝试重新夺回$115,892的阻力位，并推向$119,367的标记。

来源：https://beincrypto.com/what-to-expect-from-btc-price-in-october/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考,不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

来源：https://beincrypto.com/what-to-expect-from-btc-price-in-october/

